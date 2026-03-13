לפני עשור עלתה ללאומית, כעת מועמדת לליגה ג'

איפה מכבי שעריים היום? ברקע ה"פגרה" הכפויה, נוכח מבצע 'שאגת הארי', המלחמה השנייה מול איראן, שלא ברורה מתי תגיע לסיומה, הקבוצה הכחולה והססגונית מרחובות, מצאה את עצמה העונה בבור ללא תחתית. הקהל ממעט להגיע וצירוף השחקנים באמצע העונה, יחד עם מאמן, ככל הנראה הייתה השכמה מאוחרת מדי.

היסטוריה לא שוכחים. ביולי 2015, רגע לפני פתיחת עונת 2015/16, איש הנדל"ן, אלדד פרי ז"ל, רכש את מכבי שעריים ומינה בזמנו את ניר קלינגר כמנהל מקצועי. באותם ימים נחתו בקבוצה מליגה א' דרום שחקנים כדוגמת סלים טועמה, שי אבוטבול, דדי בן דיין, שי רביבו, גיל יצחק ודיוויד גומז. לאחר 23 שנים בליגות הנמוכות, הקבוצה עלתה לליגה הלאומית.

בתום עונת 2015/16 סיימה מכבי שעריים במקום הראשון בליגה א' דרום, כשב-30 משחקים, רשמה 21 ניצחונות, ארבע תוצאות תיקו וחמישה הפסדים, במאזן שערים חיובי של 19:54 ו-67 נקודות, שמונה נקודות יותר מסקציה נס ציונה, שסיימה במקום השני. באותה עת שיחקו עוד בליגה: מכבי יפו, הפועל כפר שלם ומ.ס כפר קאסם, שהיום חלק בלתי נפרד מהליגה הלאומית.

אוהדי מכבי שעריים (יונתן גינזבורג)

התקופה בלאומית

בעונה שלאחרי, מכבי שעריים הייתה חלק מהליגה הלאומית ואף ב-30 בנובמבר 2016 זכתה הקבוצה בתואר ראשון בתולדותיה, מאז הקמת המועדון בשנת 1950, כשהניפה את גביע הטוטו ללאומית, זאת לאחר ניצחון 1:2 על הפועל רמת גן. ב-12 במאי 2017 ירדה רשמית הקבוצה בחזרה לליגה א' ואלדד פרי ז"ל החזיר הקבוצה לידי האוהדים.

הירידה לליגה א' בחזרה, לאחר עונה אחת בלבד בליגה הלאומית, הייתה צורמת נוכח העבודה שבעונת 2016/17 מי שעלתה לליגה הלאומית מליגה א' דרום הייתה לא אחרת מאשר הפועל מרמורק, היריבה העירונית. בעוד שעריים חזרה לליגה השלישית בטיבה בכדורגל הישראלי, האדומים, להם יריבות ארוכת שנים מול הכחולים, עלו לקדמת הבמה בכדורגל הישראלי.

שחקני שעריים ומרמורק בדרבי הקודם (יונתן גינזבורג)

בעונת 2019/20 חזרה היריבות לליגה א' דרום. שעריים אירחה במגרש הביתי, הנמצא ברחוב בן ציון פוגל, בסמוך למגרשים הסינתטיים (וייסגל) שבנתה עיריית רחובות. באותם ימים עוד ניתנה להפועל מרמורק הזכות לשחק בביתה, דאז, האיצטוני, אחד ממגרשי הכדורגל החביבים בליגות הנמוכות בשנים האחרונות. כל משחק היה בצבע בין השתיים.

איתי פז ורותם ברוך בדרבי האחרון בין שעריים למרמורק (יונתן גינזבורג)

התחלת ההתדרדרות

בעונת 2022/23 מכבי שעריים מצאה את עצמה במקום ה-14 שהוביל לפלייאוף התחתון, פלייאוף ההישרדות/העלייה בליגה א' דרום, כשפגשה את בית"ר נורדיה ירושלים באצטדיון 'הפרדס' בנס ציונה, משחק שהסתיים לו ב-1:1 (120 בדקות) וב-8:9 בבעיטות עונשין מ-11 מטרים לבית"ר נורדיה ירושלים, שזכתה לעלות מליגה ב' דרום ב' לליגה א' דרום בזכות ולא בחסד.

למזלה של מכבי שעריים, עירוני כסייפה התפרקה דאז ועל פי תקנון ההתאחדות לכדורגל ניתנה למכבי שעריים הזדמנות נוספת בליגה א' דרום. בעונה שלאחר מכן, הקבוצה סיימה ארבע נקודות בלבד מהפלייאוף התחתון, אותו תפסה יריבתה העירונית, הפועל מרמורק, שבסופו של דבר נחלצה מירידת ליגה.

בעונה שעברה מכבי שעריים ידעה שהולכת היא לעונה קשה מנשוא. בשורה התחתונה, לדורון ממן, מאמן הקבוצה, לא היו הרבה אופציות ומה שהיה לקבוצה לתת, זה מה היה לו בסגל. העונה הסתיימה במקום האחרון עם 18 הפסדים, תשע תוצאות תיקו ושלושה ניצחונות בלבד. מכבי שעריים ירדה בעונת 2024/25 מליגה א' לליגה ב' עם 18 נקודות בלבד.

אבוקה כחולה שנזרקה מהיציע שמאכלס את אוהדי שעריים בדרבי לכר הדשא (יונתן גינזבורג)

ומה קרה העונה?

את העונה הנוכחית פתחה מכבי שעריים בהפסד צורם בדמות 14:1 להפועל ירוחם. בהמשך, המשיכה ביכולת הירודה וספגה תוצאות בדמות 11:0, 9:0, 7:0, 6:0 ועוד. ב-08/01, במחצית העונה, השיגה שעריים את הנקודה הראשונה שלה בליגה, ב-2:2 מול הפועל ירוחם, אותה קבוצה שהביסה אותה בתחילת העונה.

ב-16 מתוך 20 משחקיה העונה, הקבוצה הפסידה כשלא מבקיעה היא ולו שער זכות אחד. כשהיא במקום ה-15, ללא ניצחונות, תוצאות תיקו אחת, כאמור ו-19 הפסדים, לקבוצה רק נקודה אחת בלבד במאזן שערים שלישי של 110:5. לשעריים נותר לשחק מול אילת, בית שמש, קריית גת, אבו גוש, שדרות ושגב שלום. רק נס ישאיר אותה העונה בליגה.

שחקני שעריים שבורים אחרי ההפסד במשחק האחרון (יונתן גינזבורג)

שלא לדבר על כך שיצאה עתירה בדבר מכבי באר יעקב, שהחליטה כי די לה העונה הזו באמצע שלה, בכך שההתאחדות תחשיב אותה במניין היורדות, מה שצפוי לעזור למכבי באר שבע שמתמודדת על חייה מול בית"ר עירוני קריית גת בתחתית הטבלה. באם בית הדין העליון של ההתאחדות יחליט כך, בהתאם להמלצת ההתאחדות, הרי שרק יורדת אחת, בפועל, מאלו הקיימות, תהיה העונה.

נפילתה של אימפריה זו ההגדרה של מכבי שעריים ב-10 השנים האחרונות, מאז עלייתה לליגה הלאומית, לעונה אחת בלבד. השנים האחרונות לא מאירות כלל למועדון שמצא את עצמו בבוץ פעם אחר פעם. בלא השקעה של ממש, בלא שימוש באצטדיון העירוני, בלא תמיכה כזו או אחרת, מכבי שעריים עלולה למצוא עצמה בליגה האחרונה בטיבה בכדורגל הישראלי ואולי אף להיעלם.