"שחקני הנוער שופכים את נשמתם למען המועדון"

ריאל מדריד נמצאת בעננים אחרי ה-0:3 האדיר על מנצ’סטר סיטי במסגרת המשחק הראשון בשמינית גמר ליגת האלופות, אך הבלאנקוס יודעים שהם צריכים לנחות מהר אל הקרקע כשכבר מחר (שבת, 22:00, שידור ישיר בערוץ ONE), מחכה להם מפגש לא פשוט בדמות אלצ’ה, אותה לא הצליחו לנצח בסיבוב הקודם.

מאמן הקבוצה, אלברו ארבלואה, דיבר במסיבת עיתונאים לקראת ההתמודדות: “אנחנו נשחק במחשבה שאנחנו נלחמים על אליפות הלה ליגה. אנחנו מודעים לקבוצה שעומדת מולנו, קבוצה שמשחקת טוב יותר ממה שמאזן הנקודות שלה מראה.

“מחר אנחנו נרכיב את השחקנים הכי טובים שלנו, אני לא חושב על שום דבר אחר. השחקנים צריכים לחזור הביתה מותשים אחרי כל משחק כדי שיוכלו לנוח למשחק שאחריו. בכל שלושה ימים הם צריכים לתת את כל כולם”.

שחקני ריאל מדריד לא יודעים את נפשם (רויטרס)

על הקושי לשנות את צורת החשיבה ממשחק למשחק: “זה מאוד מורכב ולא פשוט בכלל. צריכה להיות לך משמעת עצמית שתעזור לך להחזיר את המוטיבציה לאותה הרמה שהייתה. זה קורה לכל הקבוצות, גם לאלצ’ה. הם יגיעו לברנבאו עם יותר מוטיבציה. זו הסיבה שכל כך קשה להיות שחקן ריאל מדריד, אין ספקות או תירוצים לא לספק משחק טוב מחר”.

“קורטואה השוער הטוב ביותר בהיסטוריה של ריאל”

על הכשירות של קיליאן אמבפה: “זה לא זמן מורכב, הוא מרגיש טוב יותר ויותר בכל יום שחולף. הכנו תוכנית וזה תלוי מאוד בהתקדמות היום-יומית שלו, הוא לא יהיה זמין למחר אבל אנחנו בטוחים שהוא יהיה כשיר למנצ’סטר סיטי בשלישי. אני רוצה שהוא יהיה כשיר לטוס איתנו למנצ’סטר. נראה מה יהיה איתו מחר, וביום ראשון נקבל את ההחלטה הסופית”.

קיליאן אמבפה מביט מהצד בחבריו על המגרש. יחזור לגומלין? (IMAGO)

על החשיבות של טיבו קורטואה: “אני חושב ששיחקתי עם כמה מהשוערים הכי טובים בעולם, חלקם אפילו נחשבו לטובים בהיסטוריה. מה שקורטואה עושה הוא חסר תקדים. הוא השוער הטוב ביותר בהיסטוריה של ריאל מדריד עבורי”.

על המנוחה לשחקנים: “יש אצלי רק שחקנים שהרימו את הידיים ואמרו שהם מוכנים לתת מאמץ נוסף בגלל שהם יודעים כמה המשחק מחר חשוב. אנחנו ריאל מדריד, והם שחקנים מיוחדים שעשויים מחומר אחר. אנחנו חייבים לחזור להיות קבוצה מצוינת”.

טיבו קורטואה. "השוער הטוב בהיסטוריה של ריאל" (IMAGO)

“יכול להיות שמחר תראו עוד כמה שחקנים צעירים”

על המבנה הפיזי של מנואל אנחל: “עבורי, הגודל שלו הוא הגודל של הלב שלי, שהוא עצום. הייתי בר מזל לשחק עם אנשים נפלאים, ושחקנים מדהימים שלא היו יותר מ-1.60 מטר. הם היו שחקנים אדירים. למנואל אנחל אין שום בעיה להיות שחקן בליגה הראשונה. ראינו כבר נגד סלטה ויגו איך הוא חטף את הכדור, הוא אחד מהאהובים עליי”.

על האם טיאגו פיטארץ’ יישאר בקבוצה הבוגרת עד לסיום העונה: “הבחורים צריכים להמשיך לעבוד בצניעות. הם מושכים הרבה תשומת לב, אבל הם חייבים להמשיך לשאוף גבוה, וכל עוד הם ממשיכים לעשות את זה הם גם צריכים להרוויח את מקומם על המגרש.

“אנחנו חייבים להעריך את שחקני האקדמיה של ריאל מדריד. הם לא עלו לנו 50 מיליון אירו כמו שחקנים אחרים, אבל הם שופכים את נשמתם למען המועדון. זה מקור גאווה לראות אותם מתחרים ככה. אסור להם לאבד את המנטליות ואת המחויבות שהביאה אותם לפה. טיאגו משחק טוב, והוא נשאר כאן. יכול להיות שמחר תראו עוד כמה שחקנים צעירים”.