ללא דן ביטון: ב"ש גברה 1:4 על מכבי קריית גת

הפועל באר שבע קיימה הבוקר (שישי) משחק אימון מול מכבי קריית גת, מוליכת ליגה א' דרום, במסגרת ניסוי כלים ראשון מאז עצירת הליגה בעקבות המלחמה מול איראן. הקבוצה של רן קוז'וק ניצחה 1:4 במשחק שנערך בטוטו טרנר, כשהאדומים מציגים שליטה ברוב שלבי המשחק ונהנים מיכולת טובה של ג'בון איסט.

באר שבע פתחה את המשחק בצורה חדה וכבר בדקה השנייה עלתה ליתרון. איתי חזות שלח מסירת עומק מדויקת לאליאל פרץ, שהמשיך בנגיעה כדור חד לרחבה. ג'בון איסט קיבל את הכדור, מצא את עצמו באחד על אחד מול השוער ולא התקשה לקבוע 0:1 להפועל באר שבע. האדומים המשיכו לשלוט בקצב ובדקה ה-38 הגיע השער השני. הפעם היה זה איסט שעבר לתפקיד המבשל, כאשר מצא את אמיר גנאח על סף הרחבה. גנאח בעט חד לפינה והכניע את שוער קריית גת בדרך ל-0:2.

עם פתיחת המחצית השנייה, הצליחה קריית גת לצמק את התוצאה. בדקה ה-48 ניצלה מוליכת ליגה א' דרום מצב ברחבה וקבעה 2:1. עשרים דקות לסיום, מוחמד אבו רומי בעט מכ-7 מטרים למסגרת, שוער קריית גת הדף עם הרגל, ועל הריבאונד השתלט גיא מזרחי, שכבש את השלישי. בדקה ה-76, מוחמד אבו רומי נגח פנימה לאחר הגבהת קרן של אליאל פרץ וקבע 1:4 בסיום להפועל באר שבע.

רן קוז'וק (מרטין גוטדאמק)

מעבר למשחק עצמו, בבאר שבע ממתינים לעדכון מפיקוד העורף במוצאי שבת, שעשוי לבשר על חזרת משחקי הליגה. במועדון מקווים שהמצב הביטחוני יאפשר את חידוש העונה כבר בקרוב.

בקבוצה גם מרוצים מהעובדה שהבלם ג'יבריל דיופ נחת בישראל ואף הגיע לצפות במשחק מול קריית גת. החלוץ, איגור זלאטנוביץ', צפוי להגיע לישראל במהלך השבוע הבא, כשהאתגר הבא של המועדון יהיה להחזיר גם את צמד הקשרים לוקאס ונטורה וקינגס קאנגווה, שממשיכים לשמור על כושר במולדתם.

ג'יבריל דיופ (ראובן שוורץ)

הרכב הפועל באר שבע: ניב אליאסי, גיא מזרחי, אור בלוריאן, מתן בלטקסה, יוני סטויאנוב, שי אליאס, אליאל פרץ, איתי חזות, מוחמד אבו רומי, אמיר גנאח, ג'בון איסט.

שותפו במהלך המשחק: אופיר מרציאנו, איתי קנריק, עמנואל קוואמה אוסאי, זאהי אחמד, רועי לוי, יפתח סיגלר, ניב וקנין, עמית אוחנה.