יום שישי, 13.03.2026 שעה 13:00
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

מכבי נתניה גברה 2:3 על ר"ג במשחק אימון

היהלומים המשיכו להתכונן לחזרה אפשרית לפעילות וניצחו את הקבוצה מהליגה הלאומית בתום התמודדות הפכפכה. הפועל פתח תקווה ניצחה 0:1 את בני יהודה

|
מתיאוס דאבו (באדיבות מכבי נתניה)
מתיאוס דאבו (באדיבות מכבי נתניה)

קבוצות ליגת העל המשיכו הבוקר במשחקי האימון שלהן לקראת חזרתה האפשרית של הליגה. מכבי נתניה גברה 2:3 על הפועל רמת גן מהליגה הלאומית בתום משחק הפכפך שנערך במגרש באבן יהודה.

היהלומים הצליחו לעלות ליתרון ראשונים, לאחר שער של מתיאוס דאבו כבר בדקה החמישית, אך הקבוצה של מסאי דגו הצליחה לבצע מהפך ולרדת ביתרון בתום המחצית הראשונה.

במחצית השנייה, דאבו היה זה שהשיג את שער השוויון, כאשר מאור לוי כבש את שער הניצחון וסידר לרוני לוי וקבוצתו ניצחון שני השבוע במשחקי ההכנה. כפי שפורסם ב-ONE, וילאן סיפריאן, נחת היום (שישי) לפנות בוקר בארץ ובכך נתניה השלימה את חזרתם המלאה של כל שחקניה הזרים.

מאור לוי (באדיבות מכבי נתניה)מאור לוי (באדיבות מכבי נתניה)

הרכב מכבי נתניה: ניב אנטמן, כארם ג׳אבר, באקארי קונאטה, בני פלדמן, עמית כהן, יובל שדה, עזיז אוואטרה, מאור לוי, עוז בילו, פדריניו ומתיאוס דאבו

עוד שותפו בנתניה במהלך המשחק: הרי טבארש, ליאון מזרחי, בסאם זערורה, דניס קוליקוב תומר צרפתי, אלכס טלפה, ג'וניור דיומנדה, איתי בן שבת, דניאל אטלן, עומרי שמיר, לואי חילף

באקארי קונאטה (באדיבות מכבי נתניה)באקארי קונאטה (באדיבות מכבי נתניה)

הפועל פתח תקווה גברה 0:1 על בני יהודה

גם הפועל פתח תקווה יכולה לסמן וי כשפגשה את בני יהודה באצטדיון שכונת התקווה. החניכים של עומר פרץ, שפגש את האקסית, גברו 0:1 על הזהובים משער בודד של ארי כהן, שניצל בישול נאה של אוראל באייה.

אוראל באייה מול תמיר ברמן (באדיבות הפועל פ"ת)אוראל באייה מול תמיר ברמן (באדיבות הפועל פ"ת)

הרכב הפועל פתח תקווה: עומר כץ, נועם כהן, אלכס מוסונדה, איתי רוטמן, שחר רוזן, תומר אלטמן, ממאדי דיארה, רועי דוד, קליי, צ'פיוקה סונגה ושביט מזל

עוד שותפו בפתח תקווה במהלך המשחק: נדב נידם, שחר אמסלם, עידן כהן, אוראל דגני, מתן גושה, רוי בן נביא, דרור ניר, ארי כהן, אוראל באייה, יונתן כהן, יואב סולל ונעם כהן.

