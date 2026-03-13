רבע 2, 10:00: מילאנו - מכבי ת"א 26:25

סוף סוף זה הגיע. אחרי למעלה משבועיים של חוסר פעילות בצל מבצע ‘שאגת הארי’, מכבי תל אביב סוף סוף חוזרת לפעילות בשעה זו, כשהיא עושה זאת ביורוליג ומתארחת אצל אולימפיה מילאנו. עודד קטש וחניכיו ינסו להמשיך בדיוק מהיכן שהפסיקו.

ההפסקה מהמשחק פגעה בקבוצות רבות, אך אפשר לטעון שבצהובים הכי הרבה, שכן הם היו במומנטום פשוט מדהים. תשעה ניצחונות רצופים, ביניהם ארבעה ביורוליג וזכייה בגביע המדינה שמו אותם במצב אידיאלי להיללחם על פלייאין אחרי פתיחת העונה הגרועה במפעל הבכיר של היבשת.

הקבוצה האיטלקית מבחינתה מגיעה כמובן עם מאזן שוויוני של 15:15, כשהיא הצליחה לצבור מומנטום טוב בשני המשחקים האחרונים שלה בכל עם המסגרות כולל אחד ביורוליג על ברצלונה, אז היא כברה על הקטלונים 84:87.

היסטוריית המפגשים בין הקבוצות היא כמובן עשירה ביותר, כשהעונה האיטלקים תפסו את מכבי בתרופה הרעה שלהם והביסו אותם 88:102. בכללי, הצהובים לא ניצחו בשלושת המשחקים האחרונים נגד מילאנו וינסו לשנות זאת הערב.

רבע ראשון:

חמישיית מכבי תל אביב: ג׳יימי קלארק, מרסיו סנטוס, לוני ווקר, רומן סורקין, וויל ריימן.

חמישיית מילאנו: קווין אליס, ליאנדרו בולמארו, זאק לדיי, שייבון שילדס, ג׳וש נבו.

המשחק נפתח עם שתי שלשות, אחת בכל צד, כששילדס קלע לאיטלקים בעוד ווקר לצהובים. קלארק הוסיף, ושילדס קלע עוד שלשה מנגד. ג׳יימי קלארק המשיך בפתיחה הטובה, דייק מהקו נקודה והוסיף מיד לאחר מכן שלשה גם הוא. אליס צימק, ושוב שלשה, שוב קלארק. הרצף המשיך עם שלשה נוספת של האיטלקים מידיו של לדיי. המשחק הפך צמוד, מילאנו פתחה יתרון קל, אך שלשה נוספת, הפעם של גור לביא, איזנה.