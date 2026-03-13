רבע 2, 08:27: ברצלונה - הפועל ת"א 23:26

אחרי זמן רב ללא משחקים בשל המלחמה עם איראן, הפועל תל אביב חוזרת לעניינים בשעה זו במסגרת המחזור ה-31 של היורוליג, כשהיא מתארחת ללא קהל אצל ברצלונה. החבורה של דימיטריס איטודיס רוצה לשמח את האנשים בארץ ולחזור עם ניצחון. מי שעורך בכורה הוא ליוואי רנדולף, שבסגל, כמו גם קסלר אדוארדס ששיחק פחות מדקה נגד מילאנו.

כאמור, האדומים הפסיקו את פעילותם לפני למעלה משבועיים עם תחילת מבצע ‘שאגת הארי’, כשהם היו במומנטום חיובי עם ארבעה ניצחונות רצופים, כשהאחרון שבהם היה ביורליג, עם 86:92 נגד מילאנו בבית. האתגר כעת הוא לנסות ולחזור לעניינים מאותו המקום.

מהצד השני, הקבוצה הקטלונית כמובן לא הושפעה כלל ממה שקורה במזרח התיכון והמשיכה לשחק כרגיל, אך ביורוליג מצבה לא טוב בכלל לאחרונה, כשהיא רשמה שלושה הפסדים רצופים במפעל היוקרתי והאחרון שבהם היה על היריבה האחרונה של הפועל – מילאנו.

הקבוצות כבר נפגשו העונה ביורוליג, במה שלמעשה היה המשחק הראשון אי פעם של האדומים במפעל הנוצץ, אז הם גם פתחו ברגל ימין ובקול תרועה רמה, כשהביסו את בארסה 87:103, ובכך נתנו אמירה חזקה. מאז הפועל תפסה גם מומנטום שלילי, וכעת היא רוצה להסתכל קדימה.

רבע ראשון: 19:26 לברצלונה

חמישיית ברצלונה: תומאס סאטורנסקי, קווין פאנטר, מיילס נוריס, וויל קלייבורן ויאן וסלי.

חמישיית הפועל ת”א: וסיליה מיציץ’, אלייז’ה בראיינט, קולין מלקולם, איש וויינרייט ודן אוטורו.

וסלי “זכה” בג’אמפ בול, פאנתר מהר חדר וקלע ראשון, אוטורו הניח בצד השני, וסלי העניש מחצי מרחק בדרך ל-2:4 לברצלונה, רק ששוב אוטורו השווה, הפעם בדאנק גדול. שוב הכדור הגיע לאוטורו שסחט עבירה כדי לדייק פעם אחת מהקו, קלייבורן קלע 5 רצופות כדי לתת בריחה קטנה, אבל שלשה של בראיינט ודאנק של אוטורו מהר הפכו ל-9:10 להפועל ת”א. קייל החזיר את היתרון, מיציץ’ ענה לו, סאטורנסקי השיב אש ודימיטריס איטודיס הזעיק טיים אאוט בפיגור 13:12. בחזרה מפסק הזמן שלשה של קלייבורן נבדקה והורדה נקודה בדרך ל-12:12.

וסלי הניח שתיים בחזרה מהטיים אאוט ונוריס השלים אלי-אופ, אבל בתווך אוטורו שוב המשיך להבריק ועם ארבע משלו הגיע לדו ספרתי אחרי 7 דק’ ושמר על שוויון. אודיאסי נכנס במקום אוטורו שהתעייף ומיד נשלח לקו כדי לדייק פעם אחת, הרננגומס נכנס גם כן והטביע ישר, 17:18 לקטלונים. קייל נשאר פנוי ודייק מעבר לקשת, אודיאסי שוב נשלח לקו, הפעם כדי לרשום 2 מ-2. רנדולף עלה לבכורה, מרקוס עם שלשה קבע 19:24 לברצלונה. גם אדוארדס עלה לשחק בהפועל ת”א ומיד פאנתר תפר עליו מחצי מרחק, בלייקני איבד בפוזשן האחרון והרבע ננעל ב-19:26 למארחת

רבע שני