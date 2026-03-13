נערכים לחזרה? מנספורד וקיילי שבו לישראל

מכבי תל אביב נערכת לחידוש המשחקים בליגת העל כאשר היום (שישי) היא מקיימת משחק אימון מול הפועל ירושלים לטובת השחקנים הישראלים בצוותא עם איסוף סיסוקו וקרווין אנדרדה שנותרו בארץ בעת המלחמה, זאת כאשר המאמן, רוני דיילה, עוזרו, קני מילר, וחמישה שחקנים זרים נמצאים בקפריסין ומתאמנים שם בימים האחרונים.

בזמן שהנורבגי מדריך את טייריס אסאנטה, עלי קמארה, הייטור, הליו וארלה ואמיר סהיטי באי השכן, כששם נמצא גם המנכ"ל, ג'ק אנגלידיס, מי שעשו את דרכם לארץ ויצפו במשחק האימון מול הפועל ירושלים הם המנהל המקצועי, בן מנספורד, ומאמן השוערים, דין קיילי. השניים יצפו כאמור במשחק בנס ציונה וזוהי עוד אינדיקציה לכך שהצהובים מכינים את עצמם לחידוש המשחקים בישראל.

המטרה הגדולה היא חזרתם של דיילה והשחקנים לארץ, וכל ההיערכות שנעשתה, כולל שיכונם בקפריסין, הייתה מתוך כוונה שברגע שפיקוד העורף יאשר את חידוש ליגת העל, בין אם תתחדש בסוף השבוע הבא או רק לאחר הפגרה הבינלאומית, הם יעשו את הדרך הקצרה והנוחה בחזרה לישראל. כידוע, יש הרבה יותר אפשרויות טיסה מהאי השכן לישראל מאשר ממקומות אחרים באירופה ולכן הוחלט להתכנס שם.

רוני דיילה (רדאד ג'בארה)

במשחק האימון נגד הקבוצה של זיו אריה התכנית היא שמבין שמונת שחקני הנוער, ישתתפו בעיקר שחקני ההגנה ועילאי בן סימון שיכול לשחק בכנף, שם מכבי תל אביב חסרה יותר מכל בעקבות העובדה ששלושה בלמים זרים נמצאים בקפריסין, כמו גם שני שחקני הכנף הזרים של הקבוצה. כך שמדובר בעיקר בעידן ויינברג, נועם לוי ולירן שפיגל שאמורים לקבל דקות לצד שחקני הקבוצה של דיילה, אותם מדריך אבי ריקן מאז חודשה פעילות הקבוצות.