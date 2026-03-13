הפועל ב"ש אירחה את הנהלת "אשל הנשיא"

הפועל באר שבע אירחה הבוקר (שישי) את הנהלת כפר הנוער 'אשל הנשיא', זאת במסגרת שיתוף הפעולה בין הצדדים, שנמשך כבר שבע שנים רצופות. בכפר הנוער לנים שחקני החוץ של מחלקת הנוער במועדון. הצדדים דנו על המשך פיתוח המסגרת והעמקת המעטפת המקצועית והחינוכית.

"היום אירחנו במתחם הנוער של המועדון את הנהלת כפר הנוער אשל הנשיא, במסגרת שיתוף פעולה חינוכי וספורטיבי שנמשך כבר שבע שנים ומהווה חלק משמעותי בפיתוח דור העתיד של המועדון. יחד ממשיכים לבנות את העתיד של הפועל באר שבע", ציינו במועדון.

והוסיפו: "שיתוף הפעולה מאפשר לשחקני אקדמיית ‘HBS ELITE’ להשתלב במסלול ייחודי המשלב מצוינות ספורטיבית לצד מצוינות לימודית, תוך יצירת מעטפת מקצועית וחינוכית רחבה התומכת בהתפתחותם של השחקנים הן במגרש והן מחוצה לו.

"במהלך הפגישה דנו הצדדים בהיערכות לקראת שנת הלימודים הבאה, לצד בחינת צעדים להמשך פיתוח המסגרת, כולל הרחבת אפשרויות המגורים בכפר הנוער והעמקת המעטפת המקצועית והחינוכית עבור שחקני האקדמיה.

"אנו מודים מקרב לב למנהל כפר הנוער ד״ר עוזי תפוחי, למנהל הפנימייה עומר עמנואל ולראש המחלקה הפסיכו־סוציאלית הילה כהן חרש, על שותפות אמיתית ודרך משותפת המעניקה לשחקנים שלנו כלים מקצועיים, ערכיים וחינוכיים להצלחה", סיכמו בהפועל באר שבע.