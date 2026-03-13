יום שישי, 13.03.2026 שעה 11:00
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4929-6323מכבי ת"א1
4620-3723הפועל ת"א2
4328-4823מכבי חיפה3
4127-4323הפועל ב"ש4
4130-4123מכבי פ"ת5
4030-5222מכבי נתניה6
2839-3621הפועל פ"ת7
2847-3522בית"ר ירושלים8
 פלייאוף תחתון 
3730-3823בני יהודה1
3033-4023הפועל כפ"ס2
3030-3023מ.ס. אשדוד3
2751-3723הפועל ראשל"צ4
2743-2923מכבי הרצליה5
2637-3323הפועל רעננה6
2447-2923הפועל חיפה7
2246-2723עירוני ק"ש8
1461-3623הפועל רמה"ש9
1150-2423הפועל עכו10

הפועל ב"ש אירחה את הנהלת "אשל הנשיא"

מזה 7 שנים שהדרומיים וכפר הנוער בשיתוף פעולה מלא, מקום בו מתגוררים שחקני החוץ של מחלקת הנוער במועדון. "יחד ממשיכים לבנות את העתיד של הקבוצה"

|
אנישי הפועל באר שבע והנהלת כפר הנוער אשל הנשיא (באדיבות המדיה של הפועל באר שבע)
אנישי הפועל באר שבע והנהלת כפר הנוער אשל הנשיא (באדיבות המדיה של הפועל באר שבע)

הפועל באר שבע אירחה הבוקר (שישי) את הנהלת כפר הנוער 'אשל הנשיא', זאת במסגרת שיתוף הפעולה בין הצדדים, שנמשך כבר שבע שנים רצופות. בכפר הנוער לנים שחקני החוץ של מחלקת הנוער במועדון. הצדדים דנו על המשך פיתוח המסגרת והעמקת המעטפת המקצועית והחינוכית.

"היום אירחנו במתחם הנוער של המועדון את הנהלת כפר הנוער אשל הנשיא, במסגרת שיתוף פעולה חינוכי וספורטיבי שנמשך כבר שבע שנים ומהווה חלק משמעותי בפיתוח דור העתיד של המועדון. יחד ממשיכים לבנות את העתיד של הפועל באר שבע", ציינו במועדון.

והוסיפו: "שיתוף הפעולה מאפשר לשחקני אקדמיית ‘HBS ELITE’ להשתלב במסלול ייחודי המשלב מצוינות ספורטיבית לצד מצוינות לימודית, תוך יצירת מעטפת מקצועית וחינוכית רחבה התומכת בהתפתחותם של השחקנים הן במגרש והן מחוצה לו.

"במהלך הפגישה דנו הצדדים בהיערכות לקראת שנת הלימודים הבאה, לצד בחינת צעדים להמשך פיתוח המסגרת, כולל הרחבת אפשרויות המגורים בכפר הנוער והעמקת המעטפת המקצועית והחינוכית עבור שחקני האקדמיה.

"אנו מודים מקרב לב למנהל כפר הנוער ד״ר עוזי תפוחי, למנהל הפנימייה עומר עמנואל ולראש המחלקה הפסיכו־סוציאלית הילה כהן חרש, על שותפות אמיתית ודרך משותפת המעניקה לשחקנים שלנו כלים מקצועיים, ערכיים וחינוכיים להצלחה", סיכמו בהפועל באר שבע.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */