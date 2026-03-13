"קרויף הראשון שנתן לי הזדמנות במכבי ת"א"

אחרי העונה הקודמת בה אייאקס הראתה סימני חזרה לחיים, האימפריה ההולנדית שבה למימדים שמאפיינים אותה בשנים האחרונות עם עוד עונה שהסתיימה מוקדם מהצפוי, כשמאמן מכבי תל אביב לשעבר, אוסקר גארסיה, הפך לאיש השלישי שעומד על הקווים במועדון בפרק זמן קצר.

זה המועדון ה-11 שלו ב-14 שנים, כשהוא נודע בכך שהוא מדלג בין מועדונים ופוטר שש פעמים, בראיון שנתן לטלחרף ההולנדי, הוא מפריך את המידע: “הדעות של אנשים אחרים לא מעניינות אותי, אז זה דבר טוב שאני עדיין לא מבין את השפה ההולנדית. אני לא יכול להתעלם ממידע שגוי. פוטרתי פעם אחת, מסלטה ויגו, שהצלחתי להשאיר בליגה עונה קודם לכן, בגלל שלא הסתדרתי עם המנהל המקצועי. בכל שאר הפעמים שלא סיימתי את העונה זה היה בגלל סיבה אישית”.

הסיבה האישית כמובן מתקשרת למותה של בתו מריונה, שהלכה לעולמה אחרי מאבק במחלה בנובמבר 2022. האבא, כמו שאנחנו יודעים, חזר לכדורגל: “בגלל שכדורגל הוא החיים שלי, התשוקה שלי. אני בטוח שהבת שלי שמחה שאני עושה את זה עכשיו, היא עוקבת אחריי בכל מקום שאני הולך אליו. אחרי המוות שלה, אני יכול להתמודד עם הכל.

אוסקר גארסיה (רדאד ג'בארה)

“מאז מה שקרה, אנחנו יכולים להתמודד עם הכל”

“כל מי שאבא או אמא יודע שלאבד את הילד או הילדה שלך זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות. קשה לדמיין את זה אם זה עדיין לא קרה לך. אני חייב להמשיך קדימה. אני לא יכול לעצור, בגלל שיש לי עדיין שתי בנות שצריכות את כל התמיכה שלי והן זקוקות לאבא חזק”, סיפר.

“זו הסיבה שאני מברך על כך שמריונה הייתה איתי במשך 21 שנים”, המשיך. “היא חלתה בגיל 14, ונראה שהחלימה אחרי ניתוח, אבל המחלה חזרה. עכשיו היא נחה על משכבה. הבנות האחרות שלי ואני יודעים ששום דבר כואב מזה לא יכול לקרות לנו. אז מעכשיו, אנחנו יכולים להתמודד עם הכל”.

גארסיה סיפר כי ג’ורדי קרויף, שהתאחד איתו באייאקס, לא ידע על המחלה של בתו עד למעט זמן לפני מותה של מריונה, בגלל שהוא שמר על זה בסוד. “היה סיכון בכך שאנשים יגידו שפוטרתי, אבל לא רצינו לשתף את האבל שלנו עם העולם בחוץ”.

אוסקר גארסיה וג'ורדי קרויף (IMAGO)

“לא הייתי מסכים להצעה כזו בשום מקום אחר, אולי בברצלונה”

“ג’ורדי עשה את אותו הדבר כשבתו החלה לחלות”, שיתף הספרדי. “אנחנו דומים באקט הזה. נתנו אחד לשני את התמיכה המקסימלית, אני מאוד שמח שהבת שלו עכשיו בריאה ויכולה ליהנות מהחיים”.

החברות שלו עם קרויף עזרה לו לקבל את ההחלטה לבוא לאייאקס: “הוא מכיר אותי טוב, בגלל ששיחקנו ביחד בברצלונה והוא הראשון שנתן לי הזדמנות להפוך למאמן בפעם הראשונה במכבי תל אביב. אבל יש לנו מערכת יחסים מקצועית, גם באייאקס. “זה ברור שהסכמתי להצעה לאמן קבוצת מילואים רק בגללו. אני לא הייתי עושה את זה בשום מקום אחר. בעצם אולי גם בברצלונה, כי זה המועדון שקרוב לליבי”.