שחקני ליגת העל מציגים: התמודדותם במלחמה

זה כבר כמעט שבועיים בו הכדורגל שלנו נעצר בגל המלחמה עם איראן, כשגם ליגת העל, שכבר אמורה הייתה להיכנס לרגעי ההכרעה שלה הוקפאה, כשעדיין אנחנו לא בטוחים מתי היא תשוב.

בינתיים, מנהלת הליגות יזמה סרטון בו שחקני ליגת העל נשמעים להוראות פיקוד העורף, נכנסים למרחבים המוגנים ואפילו חושפים את הרגעים המשעשעים בתוך התקופה הקשה והמתוחה שכולנו עוברים.

ארז כלפון: כולנו מתגעגעים למשחקים

יו"ר מנהלת הליגות ארז כלפון, אמר: "אוהדים יקרים, כולנו מתגעגעים לשגרה ולמשחקים. אנחנו מחכים לאישור פיקוד העורף לקיום משחקי הכדורגל, תוך שמירה על בטחון השחקנים והצוותים המקצועיים ומקווים כי בקרוב ניתן יהיה לחזור ולקיים עבורכם את המשחקים, על מנת שנוכל להביא את העונה לסיומה עם הכרעות ספורטיביות על כר הדשא ובתקווה שבשלב מאוחר יותר גם אתכם קהלי הקבוצות.

איך השחקנים מעבירים את הזמן בממד?

“בינתיים, הקפידו להישמע להוראות פיקוד העורף, שימרו על עצמכם ועל הקרובים לכם, בדיוק כמו שחקני הליגה שנכנסים בעת הצורך למרחבים המוגנים, כדי שנוכל לשוב ולהיפגש בקרוב”.