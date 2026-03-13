יום שישי, 13.03.2026 שעה 13:26
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

שחקני ליגת העל מציגים: התמודדותם במלחמה

בעקבות התקופה המתוחה לאחרונה, מנהלת הליגות יזמה סרטון בה השחקנים נשמעים להוראות פיקוד העורף וחושפים את הרגעים המשעשעים אותם הם עוברים. צפו

|
קני סייף מול עומר אצילי (עמרי שטיין)
קני סייף מול עומר אצילי (עמרי שטיין)

זה כבר כמעט שבועיים בו הכדורגל שלנו נעצר בגל המלחמה עם איראן, כשגם ליגת העל, שכבר אמורה הייתה להיכנס לרגעי ההכרעה שלה הוקפאה, כשעדיין אנחנו לא בטוחים מתי היא תשוב.

בינתיים, מנהלת הליגות יזמה סרטון בו שחקני ליגת העל נשמעים להוראות פיקוד העורף, נכנסים למרחבים המוגנים ואפילו חושפים את הרגעים המשעשעים בתוך התקופה הקשה והמתוחה שכולנו עוברים.

ארז כלפון: כולנו מתגעגעים למשחקים

יו"ר מנהלת הליגות ארז כלפון, אמר: "אוהדים יקרים, כולנו מתגעגעים לשגרה ולמשחקים. אנחנו מחכים לאישור פיקוד העורף לקיום משחקי הכדורגל, תוך שמירה על בטחון השחקנים והצוותים המקצועיים ומקווים כי בקרוב ניתן יהיה לחזור ולקיים עבורכם את המשחקים, על מנת שנוכל להביא את העונה לסיומה עם הכרעות ספורטיביות על כר הדשא ובתקווה שבשלב מאוחר יותר גם אתכם קהלי הקבוצות.

איך השחקנים מעבירים את הזמן בממד?

“בינתיים, הקפידו להישמע להוראות פיקוד העורף, שימרו על עצמכם ועל הקרובים לכם, בדיוק כמו שחקני הליגה שנכנסים בעת הצורך למרחבים המוגנים, כדי שנוכל לשוב ולהיפגש בקרוב”.

