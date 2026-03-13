יום שישי, 13.03.2026 שעה 10:59
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4817-4421מכבי אחי נצרת1
4223-4222מ.ס. טירה2
3620-3222מכבי אתא ביאליק3
3629-3422מכבי נווה שאנן4
3323-3022הפועל כרמיאל5
3325-2722הפועל בית שאן6
3328-2821בני מוסמוס7
3123-2922הפועל מגדל-העמק8
3130-3322הפועל ב.א.גרבייה9
2937-2822עירוני נשר10
2730-2422צעירי אום אל פאחם11
2139-3022הפועל עראבה12
2146-2822צעירי טמרה13
1736-1621מכבי נוג'ידאת14
1635-2121הפועל טירת הכרמל15
936-2722הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5518-5321מכבי קרית גת1
3729-4522מ.כ. ירושלים2
3730-2822מ.ס. דימונה3
3628-4222מכבי יבנה4
3622-3621מ.כ. צעירי טירה5
3527-2722מכבי קרית מלאכי6
3028-2822שמשון תל אביב7
3034-2722בית"ר יבנה8
2931-2822מ.כ. כפ"ס9
2835-3721מכבי עירוני אשדוד10
2433-3222מ.כ. חולון ירמיהו 11
2434-2022הפועל מרמורק12
2320-1721הפועל אזור13
2236-2222הפועל הרצליה14
1945-2422הפועל ניר רמה"ש15
1540-2822בית"ר נורדיה ירושלים16

מוחמד עמרייה זכה לכבוד מצד מכבי אחי נצרת

מאמן איחוד בני אבטין מליגה ב' ושחקן פעיל בליגה ג', קיבל אות הוקרה מצד מאהר חאמד מהקבוצה, אותה פגשו למשחק אימון טרם חיזבאללה הגביר את הירי

|
סעיד עוטאללה, מוחמד עמרייה ומאהר אחמד (באדיבות מכבי איחוד בני אבטין)
סעיד עוטאללה, מוחמד עמרייה ומאהר אחמד (באדיבות מכבי איחוד בני אבטין)

אות כבוד והערכה למוחמד עמרייה מצד מכבי אחי נצרת. איחוד בני אבטין, המשחקת בליגת ב' צפון א', פגשה למשחק אימון את מוליכת ליגה א' צפון, זאת על מנת לשמור על פעילות ספורטיבית תחת מציאות לא פשוטה כלל, ברקע מבצע 'שאגת הארי'.

הנהלת מכבי אחי נצרת קיבלה את איחוד בני אבטין בזרועות פתוחות ובכבוד רב, נוכח ההדדיות בין המועדונים. במהלך המשחק זכה מאמן בני אבטין, מוחמד עמרייה, לקבל אות הוקרה על פועלו בשנים עברו במועדון, מי ששיחק בנוער ובבוגרים, בליגת העל.

מאהר חאמד, מנציגי מכבי אחי נצרת, העניק למוחמד עמרייה, שגם בגיל 37 עדיין משחק כדורגל (שחקן הפועל ירכא מליגה ג' גליל עליון), פסלון הוקרה, צעיף וחולצה של מכבי אחי נצרת, במדיה שיחק בין השנים 2006 ל-2010, כולל שבע הופעות בליגת טוטו של עונת 2009/10.

עמרייה מאוד מוערך בכדורגל הצפוני, כשבין היתר, שיחק בליגות הנמוכות יחד עם טמרה, בית שאן, אחי איכסאל, צעירי כפר כנא, איחוד בני שפרעם, דבוריה, מכבי איחוד בני אבטין ואפילו בבני אילת (שתי קדנציות). כיום, ממשיך לשחק כדורגל, זו שנה 17 בבוגרים.

כיום, מלבד היותו מאמן מכבי איחוד בני אבטין ושחקן פעיל, משמש כבעל זכות חתימה במועדון אותו מאמן, חבר הנהלה ויו"ר המועדון. באבטין נחת לראשונה בעונת המשחקים 2023/24, כששיחקה עוד הקבוצה בליגה ג' גליל תחתון.

