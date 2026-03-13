מוחמד עמרייה זכה לכבוד מצד מכבי אחי נצרת

אות כבוד והערכה למוחמד עמרייה מצד מכבי אחי נצרת. איחוד בני אבטין, המשחקת בליגת ב' צפון א', פגשה למשחק אימון את מוליכת ליגה א' צפון, זאת על מנת לשמור על פעילות ספורטיבית תחת מציאות לא פשוטה כלל, ברקע מבצע 'שאגת הארי'.

הנהלת מכבי אחי נצרת קיבלה את איחוד בני אבטין בזרועות פתוחות ובכבוד רב, נוכח ההדדיות בין המועדונים. במהלך המשחק זכה מאמן בני אבטין, מוחמד עמרייה, לקבל אות הוקרה על פועלו בשנים עברו במועדון, מי ששיחק בנוער ובבוגרים, בליגת העל.

מאהר חאמד, מנציגי מכבי אחי נצרת, העניק למוחמד עמרייה, שגם בגיל 37 עדיין משחק כדורגל (שחקן הפועל ירכא מליגה ג' גליל עליון), פסלון הוקרה, צעיף וחולצה של מכבי אחי נצרת, במדיה שיחק בין השנים 2006 ל-2010, כולל שבע הופעות בליגת טוטו של עונת 2009/10.

עמרייה מאוד מוערך בכדורגל הצפוני, כשבין היתר, שיחק בליגות הנמוכות יחד עם טמרה, בית שאן, אחי איכסאל, צעירי כפר כנא, איחוד בני שפרעם, דבוריה, מכבי איחוד בני אבטין ואפילו בבני אילת (שתי קדנציות). כיום, ממשיך לשחק כדורגל, זו שנה 17 בבוגרים.

כיום, מלבד היותו מאמן מכבי איחוד בני אבטין ושחקן פעיל, משמש כבעל זכות חתימה במועדון אותו מאמן, חבר הנהלה ויו"ר המועדון. באבטין נחת לראשונה בעונת המשחקים 2023/24, כששיחקה עוד הקבוצה בליגה ג' גליל תחתון.