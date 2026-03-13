יום שישי, 13.03.2026 שעה 09:58
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

פיינגזיכט עבר בדיקות רפואיות מטעם הנבחרת

אחרי ירדן כהן, גם המגן השמאלי של מכבי חיפה נשלח למבדקים לקראת האפשרות להיות מוזמן למשחק מול גאורגיה. ההודעה של שחר בנוגע לבכר תגיע בקרוב

|
ינון פיינגזיכט (עמרי שטיין)
ינון פיינגזיכט (עמרי שטיין)

במכבי חיפה יכולים להיות מרוצים. ינון פיינגזיכט, המגן השמאלי הצעיר שפתח את העונה בקבוצת הנוער ותוך כדי תנועה השתלב בקבוצה הבוגרת כשחקן הרכב, נשלח לבדיקות רפואיות מטעם נבחרת ישראל על מנת להבטיח שאם יוחלט לזמנו לסגל לקראת המשחק הקרוב מול נבחרת גאורגיה הוא יהיה זמין במיידי.

מדובר בבדיקות שגרתיות של תקן אירופאי שאופ"א מחייבת לפני משחקים בינלאומיים. כפי שפורסם לראשונה ב-ONE ינון פיינגיזכט נמצא בתוכניות של רן בן שמעון לסגל. מדובר בזימון אפשרי שבמכבי חיפה יכולים לשאוב עידוד ממנו בעיקר בזכות העובדה שמדובר באחד השחקנים הצעירים שעלו מקבוצת הנוער ומשתלבים בקבוצה הבוגרת.

פיינגזיכט, כמו נבות רטנר, מסומנים חזק בתוכניות של ההרכב של מכבי חיפה לאורך כל משחקי הפלייאוף וגם לעונה הבאה. שילובם של השחקנים הצעירים בתקופת ברק בכר הוסיפו למאמן לא מעט נקודות זכות באשר להחלטה להמשיך עם בכר את ההתקשרות.

נבות רטנר (עמרי שטיין)נבות רטנר (עמרי שטיין)

ההודעה הרשמית אמורה להיות של נשיא המועדון יעקב שחר בקרוב מאוד: "בכר הוא האיש הנכון במקום הנכון שיכול להצעיד אותנו בשנה הבאה לאליפות, אבל קודם לכן יש עוד מטרות להשיג העונה ובראשן הכרטיס לאירופה" אמרו במועדון. הקבוצה עצמה ממשיכה להתאמן תחת הנחיות פקוד העורף.

