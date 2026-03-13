פיינגזיכט עבר בדיקות רפואיות מטעם הנבחרת

במכבי חיפה יכולים להיות מרוצים. ינון פיינגזיכט, המגן השמאלי הצעיר שפתח את העונה בקבוצת הנוער ותוך כדי תנועה השתלב בקבוצה הבוגרת כשחקן הרכב, נשלח לבדיקות רפואיות מטעם נבחרת ישראל על מנת להבטיח שאם יוחלט לזמנו לסגל לקראת המשחק הקרוב מול נבחרת גאורגיה הוא יהיה זמין במיידי.

מדובר בבדיקות שגרתיות של תקן אירופאי שאופ"א מחייבת לפני משחקים בינלאומיים. כפי שפורסם לראשונה ב-ONE ינון פיינגיזכט נמצא בתוכניות של רן בן שמעון לסגל. מדובר בזימון אפשרי שבמכבי חיפה יכולים לשאוב עידוד ממנו בעיקר בזכות העובדה שמדובר באחד השחקנים הצעירים שעלו מקבוצת הנוער ומשתלבים בקבוצה הבוגרת.

פיינגזיכט, כמו נבות רטנר, מסומנים חזק בתוכניות של ההרכב של מכבי חיפה לאורך כל משחקי הפלייאוף וגם לעונה הבאה. שילובם של השחקנים הצעירים בתקופת ברק בכר הוסיפו למאמן לא מעט נקודות זכות באשר להחלטה להמשיך עם בכר את ההתקשרות.

נבות רטנר (עמרי שטיין)

ההודעה הרשמית אמורה להיות של נשיא המועדון יעקב שחר בקרוב מאוד: "בכר הוא האיש הנכון במקום הנכון שיכול להצעיד אותנו בשנה הבאה לאליפות, אבל קודם לכן יש עוד מטרות להשיג העונה ובראשן הכרטיס לאירופה" אמרו במועדון. הקבוצה עצמה ממשיכה להתאמן תחת הנחיות פקוד העורף.