יום שישי, 13.03.2026 שעה 09:57
 מזרח 
72%7129-761665דטרויט פיסטונס
67%7036-757666בוסטון סלטיקס
63%7330-771867ניו יורק ניקס
59%7585-780266קליבלנד קאבלירס
57%7196-729963אורלנדו מג'יק
55%7428-749866טורונטו ראפטורס
53%7728-776566אטלנטה הוקס
52%7767-771067פילדלפיה 76'
51%7954-812168מיאמי היט
51%7607-789068שארלוט הורנטס
43%7507-719065מילווקי באקס
43%8018-778067שיקגו בולס
27%7638-710566ברוקלין נטס
25%7867-722264וושינגטון וויזארדס
24%7980-737966אינדיאנה פייסרס
 מערב 
76%7239-784267אוקלהומה ת'אנדר
73%7152-762464סן אנטוניו ספרס
65%7183-748865יוסטון רוקטס
62%7884-814368דנבר נאגטס
60%7179-733065פיניקס סאנס
58%7767-793167מינסוטה טימברוולבס
57%7694-768467לוס אנג'לס לייקרס
52%7526-762966גולדן סטייט ווריורס
52%7115-719764לוס אנג'לס קליפרס
45%7789-763166פורטלנד בלייזרס
36%7679-745166דאלאס מאבריקס
34%7809-752765ניו אורלינס פליקנס
32%7875-764066ממפיס גריזליס
30%8252-780666יוטה ג'אז
25%8082-743667סקרמנטו קינגס

"זו שנה טובה עבורנו לנסות להגיע לפלייאוף"

דני אבדיה התראיין לקראת המפגש של פורטלנד נגד יוטה: "אני חושב שזה יהיה מגניב עבור הצעירים, ובעיקר עבור הוותיקים". וגם: איפה הם צריכים להשתפר

דני אבדיה (פורטלנד)
דני אבדיה (פורטלנד)

מחר בלילה (בין שישי לשבת, 04:00) דני אבדיה ופורטלנד טרייל בלייזרס יחזרו לפרקט בניסיון נוסף להתקרב אל המקומות המובילים בסיום העונה הסדירה לפלייאוף, כשיארחו את יוטה ג’אז למשחק ביתי אחרון ברצף של שלושה משחקים שכללו ניצחון גדול על אינדיאנה והפסד כואב לשארלוט. לקראת ההתמודדות, האולסטאר הישראלי התראיין.

במה אתה מתמקדים בימים האחרונים באימונים?
“אנחנו מנסים לראות איך אנחנו משתפרים יותר בהגנה ובהתקפה. אנחנו מתקשים בריבאונדים בזמן האחרון, אנחנו צריכים להיות אגרסיביים בבוקס אאוט, בפשטות, פשוט להיות חדים יותר בדברים”.

למה אתה חושב שאתם מתקשים בריבאונדים לאחרונה?
“אני לא יודע, אין לזה באמת הסבר”.

היו לך כמה ניסיונות להגיע בעבר לפלייאוף אבל לרוב השחקנים לא היה. אתה סקרן לראות איך תגיבו?
”בהחלט. אני חושב שזו שנה טובה עבורנו לנסות להגיע לפלייאוף, לראות איך זה, לחוות את האווירה. אולי להפתיע. בפלייאוף, שחקנים שונים מופיעים. אני נרגש לשחק, אף פעם לא הייתי בפלייאוף. זאת אומרת הייתי, אבל הייתי פצוע. אז לשחק באינטנסיביות הזו ועם האווירה הזו, אני חושב שזה יהיה מגניב עבור השחקנים הצעירים ובעיקר עבור הוותיקים”.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

מה נותן לך ביטחון בקבוצה?
”יש לנו הרבה אנשים תחרותיים שחשוב להם הכדורסל והניצחון. אנשים עם אישיות טובה שרוצים להתחרות. אי אפשר ללמד את זה. אי אפשר ללמד את המנטליות המנצחת, את האכפתיות, ואני חושב שיש לנו את זה בקבוצה”.

אתה שם לב למה שקבוצות אחרות שמתחרות אתכם על מקום בפלייאוף עושות?
”אני עוקב מן הסתם, אבל אני לא נלחץ מזה או מקבוצות אחרות. אני מתמקד בנו ובכמה אנחנו יכולים להתקדם ולנצח, אני חושב שזה הדבר הכי חשוב עכשיו, להתמקד בעצמנו”.

מה הדברים שתצטרכו לעשות נגד הג’אז כדי לסיים את סבב המשחקים הביתי כמו שצריך?
”לשחק כמו שאנחנו רגילים לשחק, לעשות את הדברים שאנחנו יודעים, ולשפר את ההגנה וההתקפה שלנו. אני חושב שזה משחק שאנחנו יכולים לבנות את עצמנו סביבו ולהתחרות”.

לפני יומיים הפסדתם, איך הגבתם לזה?
”זה קצת מתסכל, אבל התחרינו. יכולנו לסיים את המשחק בצורה טובה יותר ולהיות יותר מרוכזים, אבל בסופו של דבר, שארלוט קבוצה טובה והיא לוהטת מתחילת 2026. אפשר לראות את התהליך אצלנו בקבוצה, אנחנו נצטרך לשמור על היתרון בצורה טובה יותר”.

