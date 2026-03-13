"זו שנה טובה עבורנו לנסות להגיע לפלייאוף"

מחר בלילה (בין שישי לשבת, 04:00) דני אבדיה ופורטלנד טרייל בלייזרס יחזרו לפרקט בניסיון נוסף להתקרב אל המקומות המובילים בסיום העונה הסדירה לפלייאוף, כשיארחו את יוטה ג’אז למשחק ביתי אחרון ברצף של שלושה משחקים שכללו ניצחון גדול על אינדיאנה והפסד כואב לשארלוט. לקראת ההתמודדות, האולסטאר הישראלי התראיין.

במה אתה מתמקדים בימים האחרונים באימונים?

“אנחנו מנסים לראות איך אנחנו משתפרים יותר בהגנה ובהתקפה. אנחנו מתקשים בריבאונדים בזמן האחרון, אנחנו צריכים להיות אגרסיביים בבוקס אאוט, בפשטות, פשוט להיות חדים יותר בדברים”.

למה אתה חושב שאתם מתקשים בריבאונדים לאחרונה?

“אני לא יודע, אין לזה באמת הסבר”.

היו לך כמה ניסיונות להגיע בעבר לפלייאוף אבל לרוב השחקנים לא היה. אתה סקרן לראות איך תגיבו?

”בהחלט. אני חושב שזו שנה טובה עבורנו לנסות להגיע לפלייאוף, לראות איך זה, לחוות את האווירה. אולי להפתיע. בפלייאוף, שחקנים שונים מופיעים. אני נרגש לשחק, אף פעם לא הייתי בפלייאוף. זאת אומרת הייתי, אבל הייתי פצוע. אז לשחק באינטנסיביות הזו ועם האווירה הזו, אני חושב שזה יהיה מגניב עבור השחקנים הצעירים ובעיקר עבור הוותיקים”.

דני אבדיה (רויטרס)

מה נותן לך ביטחון בקבוצה?

”יש לנו הרבה אנשים תחרותיים שחשוב להם הכדורסל והניצחון. אנשים עם אישיות טובה שרוצים להתחרות. אי אפשר ללמד את זה. אי אפשר ללמד את המנטליות המנצחת, את האכפתיות, ואני חושב שיש לנו את זה בקבוצה”.

אתה שם לב למה שקבוצות אחרות שמתחרות אתכם על מקום בפלייאוף עושות?

”אני עוקב מן הסתם, אבל אני לא נלחץ מזה או מקבוצות אחרות. אני מתמקד בנו ובכמה אנחנו יכולים להתקדם ולנצח, אני חושב שזה הדבר הכי חשוב עכשיו, להתמקד בעצמנו”.

מה הדברים שתצטרכו לעשות נגד הג’אז כדי לסיים את סבב המשחקים הביתי כמו שצריך?

”לשחק כמו שאנחנו רגילים לשחק, לעשות את הדברים שאנחנו יודעים, ולשפר את ההגנה וההתקפה שלנו. אני חושב שזה משחק שאנחנו יכולים לבנות את עצמנו סביבו ולהתחרות”.

לפני יומיים הפסדתם, איך הגבתם לזה?

”זה קצת מתסכל, אבל התחרינו. יכולנו לסיים את המשחק בצורה טובה יותר ולהיות יותר מרוכזים, אבל בסופו של דבר, שארלוט קבוצה טובה והיא לוהטת מתחילת 2026. אפשר לראות את התהליך אצלנו בקבוצה, אנחנו נצטרך לשמור על היתרון בצורה טובה יותר”.