כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

הפועל באר שבע הודיעה כי דן ביטון אינו חש בטוב

הדרומיים הוציאו הודעה רשמית על מצבו של השחקן: "הוחלט כי הוא יישאר בהשגחה בימים הקרובים". יחמיץ את משחק האימון וייעדר כשבועיים. דיופ נחת בארץ

|
דן ביטון תופס את הראש (מרטין גוטדאמק)
דן ביטון תופס את הראש (מרטין גוטדאמק)

זה כבר כמעט שבועיים שהספורט כולו בארץ בהקפאה בגלל המלחמה נגד איראן, כשגם ליגת העל בכדורגל סובלת מכך ועדיין לא ניתן להגדיר רשמית מתי היא תחזור לפעילות. מי שאולי הכי לא נוח לה עם הסיטואציה, היא כנראה מוליכת הטבלה, הפועל באר שבע.

המועדון מבירת הנגב הודיע היום (שישי) על מצבו של כוכב הקבוצה: “דן ביטון לא חש בטוב בימים האחרונים. לאחר התייעצות עם הצוות הרפואי ובכדי לבצע בדיקות נוספות בהקדם, הוחלט כי דן יישאר בהשגחה רפואית בימים הקרובים”.

דן ביטון התלונן על חולשה מספר פעמים בשבוע האחרון ולא התאמן באופן סדיר. בצוות המקצועי לא לקחו סיכון והעדיפו לבצע מספר בדיקות על מנת להבין מה המצב. הטיפולים והבדיקות לא מתבצעות באופן סדיר בתקופה זו בגלל המלחמה, ולכן העדיפו לשלוח את השחקן למסגרת רפואית, בה הוא יוכל לבצע מספר בדיקות בזמן קצר.

דן ביטון (חגדן ביטון (חג'אג' רחאל)

לא יהיה במשחק האימון

דן כמובן לא ייקח חלק היום במשחק האימון שיחל בעוד כשעה מול מכבי קריית גת באצטדיון טרנר, ולא צפוי לקחת חלק בפעילות הקבוצה לפחות בשבועיים הקרובים, כשכעת כאמור מנסים לברר את מצבו.

בינתיים, ג’יבריל דיופ נחת הלילה בישראל ויחבור לאימוני הקבוצה. מי שעדיין נותרו בחוץ לארץ הם איגור זלאטנוביץ, קינגס קנגוואה, לוקאס ונטורה, מיגל ויטור והלדר לופס.

