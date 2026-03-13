הפועל באר שבע הודיעה כי דן ביטון אינו חש בטוב

זה כבר כמעט שבועיים שהספורט כולו בארץ בהקפאה בגלל המלחמה נגד איראן, כשגם ליגת העל בכדורגל סובלת מכך ועדיין לא ניתן להגדיר רשמית מתי היא תחזור לפעילות. מי שאולי הכי לא נוח לה עם הסיטואציה, היא כנראה מוליכת הטבלה, הפועל באר שבע.

המועדון מבירת הנגב הודיע היום (שישי) על מצבו של כוכב הקבוצה: “דן ביטון לא חש בטוב בימים האחרונים. לאחר התייעצות עם הצוות הרפואי ובכדי לבצע בדיקות נוספות בהקדם, הוחלט כי דן יישאר בהשגחה רפואית בימים הקרובים”.

דן ביטון התלונן על חולשה מספר פעמים בשבוע האחרון ולא התאמן באופן סדיר. בצוות המקצועי לא לקחו סיכון והעדיפו לבצע מספר בדיקות על מנת להבין מה המצב. הטיפולים והבדיקות לא מתבצעות באופן סדיר בתקופה זו בגלל המלחמה, ולכן העדיפו לשלוח את השחקן למסגרת רפואית, בה הוא יוכל לבצע מספר בדיקות בזמן קצר.

דן ביטון (חג'אג' רחאל)

לא יהיה במשחק האימון

דן כמובן לא ייקח חלק היום במשחק האימון שיחל בעוד כשעה מול מכבי קריית גת באצטדיון טרנר, ולא צפוי לקחת חלק בפעילות הקבוצה לפחות בשבועיים הקרובים, כשכעת כאמור מנסים לברר את מצבו.

בינתיים, ג’יבריל דיופ נחת הלילה בישראל ויחבור לאימוני הקבוצה. מי שעדיין נותרו בחוץ לארץ הם איגור זלאטנוביץ, קינגס קנגוואה, לוקאס ונטורה, מיגל ויטור והלדר לופס.