היחס ב-'Winner' לניצחון של הפועל בברצלונה

בעקבות המלחמה עם איראן, הספורט שלנו עצר מלכת בשבועיים האחרונים אבל היום (שישי) סוף סוף שתי קבוצות גדולות חוזרות לשחק ביורוליג. הפועל תל אביב תתארח אצל ברצלונה, כשמכבי תל אביב תעשה זאת אצל מילאנו. בליגה הספרדית, אלאבס תפגוש את ויאריאל.

ברצלונה – הפועל תל אביב

החבורה של דימיטריס איטודיס חוזרת לפעול במשחק ללא קהל בבירת קטלוניה, כשהמארחת היא הפייבוריטית עם יחס של פי 1.80 לניצחון ב-4 נקודות ומעלה. היחס לניצחון של האדומים בכל תוצאה, או להפסד שלהם עד 3 נקודות הוא גם כן פי 1.80.

מילאנו – מכבי תל אביב

גם עודד קטש וחניכיו חוזרים לפעולה במפעל הבכיר של היבשת, כשגם במקרה שלהם המארחת מאיטליה היא הפייבוריטית, עם יחס של פי 1.85 לניצחון ב-5 נקודות ומעלה. ניצחון של הצהובים בכל תוצאה, או הפסד שלהם עד 4 נקודות שווה ליחס של פי 1.75.

שחקני מכבי תל אביב מאושרים (רדאד ג'בארה)

אלאבס – ויאריאל

בחזרה לכדורגל, ובחזרה לליגה הספרדית שחוזרת אלינו גם בסוף השבוע הזה. הצוללת הצהובה היא כמובן פייבוריטית גם בחוץ, עם יחס של פי 2.05 לניצחון. ניצחון של המארחת מקבל יחס של פי 3.20, כשמקרה של חלוקת נקודות שווה ליחס של פי 3.25.