שחקן ליגות נמוכות נוסף נכנס לבית האח הגדול

ילך בדרכו של ארז איסקוב? בן אוזלבו (22), שחקן ההתקפה של הפועל ניר רמת השרון, מליגה א' דרום, נכנס לבית האח הגדול, בעונתה החדשה (16) בערוץ 13. עם כניסתו לבית, הציג עצמו כמי שמחזיק בבר-אולם אירועים וכסטודנט למשפטים, בעודו לא מתייחס כלל לקריירת המשחק שלו, שהחלה בסקציה נס ציונה, במדיה רשם ארבע הופעות בבוגרים, לכשהיו בליגת העל.

בשלוש שנים האחרונות אוזלבו משחק בליגה א' דרום, אחרי שלא הצליח להשאיר חותם של ממש בליגת העל (שתי הופעות במסגרת הליגה, לצד שתי הופעות במסגרת גביע הטוטו). בעונת 2023/24, אחרי שהמשיך עם נס ציונה בלאומית, עבר להפועל מרמורק, בעונת ההישרדות. בעונת 2024/25 היה לשחקנה של מכבי שעריים, עמה ירד לליגה ב'.

בן אוזלבו בהפועל מרמורק (יונתן גינזבורג)

העונה (2025/26) נרשם כשחקנה של הפועל ניר רמת השרון, שירדה בעל כורחה אל ליגה א' דרום, במדיה רשם ארבע הופעות בלבד, כשהאחרונה הייתה ב-29/11, בהפסד 5:1 למ.כ כפר סבא, משחק בו פתח ורשם 53 דקות משחק. בן מקווה להפתיע את כולם ובדומה לאיסקוב, שסיים הקריירה בצעירי אום אל פאחם מליגה א' צפון, להגיע אל הגמר ולקטוף את הפרס הראשון.