אלקראס ניצח את נורי בחצי, סינר שייט מול טיין

בלתי ניתן להכנעה. קרלוס אלקראס המשיך הלילה (בין חמישי לשישי) ביכולת הנפלאה שלו כשהצליח לנצח יריב נוסף בדרך לחצי גמר האינדיאן וולס, ולקראת מפגש פוטנציאלי בגמר מול מי שבונה את היריבות מולו, יאניק סינר, שדילג גם הוא לארבעת האחרונים.

המדורג 1 בעולם, שאיבד מערכה אחת בלבד מתחילת הטורניר, לא התקשה גם מול קמרון נורי וניצח במערכה הראשונה 3:6 אחרי חצי שעה. בשנייה הבריטי המדורג 29 בעולם נלחם והחזיק את הספרדי במערך שעה ו-3 דקות במערכה, אך לבסוף נכנע 4:6.

מי שכבר הקדים אותו הוא היריב הגדול שלו, יאניק סינר, המדורג 2 בעולם, כששייט בקלילות מול לירנר טיין (27). האיטלקי לא הזיע מול האמריקאי הצעיר בן ה-20, בדרך ל-1:6, 2:6 וסיום ההתמודדות בתוך קצת יותר משעה.

יאניק סינר מרוצה (IMAGO)

שניהם נמצאים משוכה אחת בלבד ממפגש נוסף על פסגת הטניס, אך המשוכות לא פשוטות, כשהספרדי ייאלץ להתמודד עם דניל מדבדב המדורג 11 בעולם, שניצח את ג’ק דרייפר 1:6, 5:7, בעוד שהאיטלקי יפגוש את אלכסנדר זברב, שגבר 2:6, 3:6 על ארתור פילס.

שוויונטק הודחה, ריבאקינה עמדה במשימה

ברבעי הגמר של הנשים, לא היו הפתעות, אבל אחת מהן נאלצה לעבוד קשה. ארינה סבאלנקה, המדורגת ראשונה, הזיעה כל הדרך לחצי הגמר אחרי שגברה על ויקטוריה אמבוקו (10) 6:7, 4:6 אחרי כמעט שעתיים.

הטניסאית הבלארוסית תפגוש את לינדה נוסקובה (14) בחצי, אחרי שהאחרונה גברה על הסינדרלה, טליה גיבסון המדורגת 112 בעולם, שנכנעה בתום קרב עיקש 6:2, 4:6, 6:2. בצד השני של ההגרלה, קיבלנו הפתעה כשאיגה שוויונטק המדורגת 2, סיימה את דרכה מוקדם מהצפוי כשהפסידה לאלינה סביטולינה.

איגה שוויונטק מפנה את מקומה (רויטרס)

אחרי שסביטולינה (9) שייטה במערכה הראשונה 2:6, הטניסאית הפולנית הגיבה ב-4:6, אך לבסוף הפסידה 6:4 והודחה מהתחרות ברבע הגמר, כולל שמונה שגיאות כפולות.

בשלב הבא מצפה לאוקראינית משוכה לא פחות גדולה, כשאלנה ריבאקינה (3) הצליחה לנצח את ג’סיקה פגולה האמריקאית שמדורגת 5 בעולם, 1:6, 6:7 במה שהותיר את שתי הפיינליסיטיות מטורניר דובאי בחוץ.