יום שישי, 13.03.2026 שעה 08:54
ספורט אחר

אלקראס ניצח את נורי בחצי, סינר שייט מול טיין

בדרך לעוד מפגש בין שני הטובים בעולם? הספרדי לא התקשה מול הבריטי עם 3:6, 4:6, המדורג שני בעולם דילג עם 1:6, 2:6. שוויונטק הודחה אצל הנשים

|
קרלוס אלקראס מרוצה (רויטרס)
קרלוס אלקראס מרוצה (רויטרס)

בלתי ניתן להכנעה. קרלוס אלקראס המשיך הלילה (בין חמישי לשישי) ביכולת הנפלאה שלו כשהצליח לנצח יריב נוסף בדרך לחצי גמר האינדיאן וולס, ולקראת מפגש פוטנציאלי בגמר מול מי שבונה את היריבות מולו, יאניק סינר, שדילג גם הוא לארבעת האחרונים.

המדורג 1 בעולם, שאיבד מערכה אחת בלבד מתחילת הטורניר, לא התקשה גם מול קמרון נורי וניצח במערכה הראשונה 3:6 אחרי חצי שעה. בשנייה הבריטי המדורג 29 בעולם נלחם והחזיק את הספרדי במערך שעה ו-3 דקות במערכה, אך לבסוף נכנע 4:6.

מי שכבר הקדים אותו הוא היריב הגדול שלו, יאניק סינר, המדורג 2 בעולם, כששייט בקלילות מול לירנר טיין (27). האיטלקי לא הזיע מול האמריקאי הצעיר בן ה-20, בדרך ל-1:6, 2:6 וסיום ההתמודדות בתוך קצת יותר משעה.

יאניק סינר מרוצה (IMAGO)יאניק סינר מרוצה (IMAGO)

שניהם נמצאים משוכה אחת בלבד ממפגש נוסף על פסגת הטניס, אך המשוכות לא פשוטות, כשהספרדי ייאלץ להתמודד עם דניל מדבדב המדורג 11 בעולם, שניצח את ג’ק דרייפר 1:6, 5:7, בעוד שהאיטלקי יפגוש את אלכסנדר זברב, שגבר 2:6, 3:6 על ארתור פילס.

שוויונטק הודחה, ריבאקינה עמדה במשימה

ברבעי הגמר של הנשים, לא היו הפתעות, אבל אחת מהן נאלצה לעבוד קשה. ארינה סבאלנקה, המדורגת ראשונה, הזיעה כל הדרך לחצי הגמר אחרי שגברה על ויקטוריה אמבוקו (10) 6:7, 4:6 אחרי כמעט שעתיים.

הטניסאית הבלארוסית תפגוש את לינדה נוסקובה (14) בחצי, אחרי שהאחרונה גברה על הסינדרלה, טליה גיבסון המדורגת 112 בעולם, שנכנעה בתום קרב עיקש 6:2, 4:6, 6:2. בצד השני של ההגרלה, קיבלנו הפתעה כשאיגה שוויונטק המדורגת 2, סיימה את דרכה מוקדם מהצפוי כשהפסידה לאלינה סביטולינה.

איגה שוויונטק מפנה את מקומה (רויטרס)איגה שוויונטק מפנה את מקומה (רויטרס)

אחרי שסביטולינה (9) שייטה במערכה הראשונה 2:6, הטניסאית הפולנית הגיבה ב-4:6, אך לבסוף הפסידה 6:4 והודחה מהתחרות ברבע הגמר, כולל שמונה שגיאות כפולות.

בשלב הבא מצפה לאוקראינית משוכה לא פחות גדולה, כשאלנה ריבאקינה (3) הצליחה לנצח את ג’סיקה פגולה האמריקאית שמדורגת 5 בעולם, 1:6, 6:7 במה שהותיר את שתי הפיינליסיטיות מטורניר דובאי בחוץ.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */