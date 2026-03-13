שיי שבר שיא היסטורי, אוקלהומה גברה על בוסטון

אוקלהומה – בוסטון 102:104

שיי גילג'ס-אלכסנדר שבר הלילה (בין חמישי לשישי) שיא היסטורי כאשר עבר את ווילט צ'מברליין במספר המשחקים הרצופים עם לפחות 20 נקודות. כוכב אוקלהומה סיטי עשה זאת עם 35 נקודות בניצחון על בוסטון. הקנדי הגיע ל-127 משחקים רצופים עם 20 נקודות ומעלה, אחד יותר מהשיא שקבע צ'מברליין בשנת 1963. הוא השיג את השיא במהלך הרבע השלישי כאשר קלע ג'אמפ מחצי מרחק, שקבע 69:69 והעלה אותו ל-21 נקודות במשחק. הוא הוסיף גם 9 אסיסטים ו-6 ריבאונדים וקלע 13 מ-18 מהשדה.

הסיום היה דרמטי במיוחד. צ'ט הולמגרן הוכשל במאבק על ריבאונד 0.9 שניות לסיום, כשהתוצאה עמדה על 102:102, ודייק פעמיים מהקו כדי להעניק לת'אנדר יתרון. בצד השני, פייטון פריצ'רד ניסה שלשה ארוכה עם הבאזר, אך החטיא. אוקלהומה סיטי רשמה בכך ניצחון שביעי ברציפות – כולם מאז חזרתו של גילג'ס-אלכסנדר מפציעת בבטן, שגרמה לו להחמיץ בין היתר גם את משחק האולסטאר. ג'יילן בראון הוביל את בוסטון עם 34 נקודות. ג'ייסון טייטום לא שיחק וממשיך בתהליך החזרה שלו לאחר הניתוח שעבר בגיד אכילס ברגל ימין. מאז חזרתו, שותף בשלושה משחקים, כולל ההפסד לסן אנטוניו ביום שלישי.

סן אנטוניו – דנבר 136:131

ניקולה יוקיץ’ סיפק הצגה אדירה עם טריפל-דאבל של 31 נקודות, 20 ריבאונדים ו-12 אסיסטים וג’מאל מארי הוסיף 39 נקודות בדרך לניצחון דרמטי של דנבר על סן אנטוניו. הנאגטס חזרו מפיגור של 20 נקודות בתחילת הרבע השלישי וקטעו לספרס רצף של חמישה ניצחונות, במשחק בו ויקטור וומבניאמה נעדר בגלל כאבים בקרסול ימין. סטפון קאסל בלט בשורות סן אנטוניו עם טריפל-דאבל של 30 נקודות, 11 ריבאונדים ו-10 אסיסטים – השלישי שלו בקריירה. כשהספרס פיגרו 132:129, קאסל החטיא שלשה כ-20 שניות לסיום, ומארי סגר עניין מהקו עם ארבע קליעות עונשין רצופות.

שלשה של מארי העניקה לדנבר יתרון ראשון במשחק, 119:121, 4:38 דקות לסיום – מהלך שפתח ריצת 0:11 של הנאגטס. וומבניאמה נבדק לפני המשחק בעקבות כאבים בקרסול אך הוחלט להשאירו מחוץ לסגל. למרות זאת, הספרס הגיעו למשחק אחרי 16 ניצחונות ב-17 משחקים, אך הפסידו לראשונה אחרי 22 משחקים בהם הובילו ב-20 נקודות. דנבר שלטה ברבע האחרון עם 25:42, כאשר לצד יוקיץ’ ומארי תרמו ספנסר ג’ונס (19 נקודות), קאם ג’ונסון (15) וכריסטיאן בראון (11). מנגד, דיארון פוקס קלע 27 נקודות ודוין ואסל הוסיף 18 עבור סן אנטוניו.

ניקולה יוקיץ' קולע (רויטרס)

מיאמי – מילווקי 105:112

אחרי משחק 83 הנקודות, באם אדבאיו הסתפק הפעם ב-21 נקודות. פל לארסון סיפק שיא קריירה של 28 נקודות, ומיאמי היט גברה על מילווקי באקס בדרך לניצחון שביעי ברציפות, הרצף הארוך ביותר שלה העונה. אדבאיו קלע 12 מנקודותיו ברבע האחרון והוביל לניצחון את ההיט, שנותרו במקום השישי במזרח וצמודים לאורלנדו החמישית, אותה יפגשו במשחק הבא. קספרס יאקוצ’יוניס הוסיף 18 נקודות, דביון מיטשל תרם 13 וקלאל וור קלט 13 ריבאונדים עבור מיאמי, שחסרה שוב מספר שחקני מפתח.

יאניס אנטטוקומפו הוביל את מילווקי עם 31 נקודות, בובי פורטיס ג’וניור הוסיף 19 וריאן רולינס תרם דאבל-דאבל של 16 נקודות ו-10 אסיסטים. 52 שניות לסיום, קיבל אנטטוקומפו זריקה חופשית לשלוש שהייתה יכולה להשוות את תוצאה, אך הכדור יצא מהטבעת. לארסון השתלט על הריבאונד ומיד לאחר מכן קלע שלשה שהעלתה את מיאמי ליתרון שש נקודות וסגרה למעשה את המשחק. הבאקס, שממשיכים בעונה לא יציבה, רשמו הפסד שביעי בשמונת המשחקים האחרונים.

באם אדבאיו מול יאניס אנטטוקומפו (רויטרס)

לוס אנג’לס לייקרס – שיקגו 130:142

לוקה דונצ'יץ' רשם את משחק ה-50 נקודות ומעלה הראשון שלו העונה והוביל את לוס אנג'לס לייקרס לניצחון על שיקגו בולס. דונצ'יץ' סיים עם 51 נקודות, 10 ריבאונדים ו-9 אסיסטים, כשהוא עוזב את הפרקט בדקה ה-1:41 האחרונה לקריאות "MVP" מהקהל. הלייקרס (25:41) טיפסו למקום השלישי במערב עם שבעה ניצחונות מתוך שמונה משחקים אחרונים, כשדונצ'יץ' עומד על ממוצע מרשים של 40.2 נקודות בארבעת המשחקים האחרונים, כולם ניצחונות. בעונה הקודמת הוא פספס הזדמנות לרשום 50 נקודות במשחק מול מינסוטה, וסיים עם 49 נקודות בלבד. לברון ג'יימס חזר אחרי פציעות במרפק ובירך שספג מול דנבר נאגטס ב-5 במרץ, וסיים עם 18 נקודות, 7 ריבאונדים ו-7 אסיסטים. אוסטין ריבס קלע 30 נקודות ותרם 7 אסיסטים, והגיע ל-5,000 נקודות בקריירה.

דיאנדרה אייטון קלע 23 נקודות ו הוריד 10 ריבאונדים. הלייקרס שיחקו ללא השחקן הפותח, מרקוס סמארט (פגיעה בירך ימין) והסנטרים המחליפים ג'קסון הייז ומקסי קלבר. שיקגו פתחה עם ריצה של 3:12 ברבע הראשון והלייקרס הובילו רק ב-5 נקודות במחצית. ג'יימס התחמם ברבע השני עם שתי שלשות, ודאנק של רוי האצ'ימורה שסגר את המחצית. ברבע השלישי לברון נתן דאנק משלו. דונצ'יץ' היה מדויק במיוחד משלוש, קלע 9 מ-14, ולייקרס סיימו עם 17 מ-36 מהשלוש – האחוזים הגבוהים ביותר שלהם במשחק מאז ה-20 בפברואר.

לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

אינדיאנה – פיניקס 123:108

דווין בוקר להט עם 43 נקודות וג’יילן גרין הוסיף 36, ופיניקס סאנס גברה על אינדיאנה בדרך לניצחון רביעי ברציפות, בעוד הפייסרס רשמו הפסד 11 ברצף. הסאנס, שמדורגים במקום השביעי במערב, רשמו ניצחון נוסף במסע החוץ שלהם, שנפתח מוקדם יותר השבוע עם ניצחון על מילווקי. בוקר הציג משחק נהדר עם 14 מ-31 מהשדה, 4 מ-7 לשלוש ו-11 מ-11 מקו העונשין, לצד 7 ריבאונדים ו-5 אסיסטים. גרין דייק ב-14 מ-23 מהשדה וקלע גם שלוש שלשות, בעוד רויס אוניל תרם 15 נקודות עם 5 מ-8 מחוץ לקשת.

אנדרו נמבהארד הוביל את אינדיאנה עם 23 נקודות, כולן במחצית הראשונה, למרות שסבל מכאבים בגב התחתון לפני המשחק. איביצה זובאץ’ ערך בכורה במדי הפייסרס וסיים עם 8 נקודות ו-6 ריבאונדים ב-16 דקות. הסנטר הקרואטי, שנעדר מאז דצמבר בגלל נקע בקרסול שמאל, הגיע לקבוצה בטרייד מלוס אנג’לס קליפרס. בוקר קלע 15 נקודות כבר ברבע הראשון, שהסתיים בשוויון 36:36. במחצית הובילה פיניקס 61:67 – יתרון עליו שמרה עד הסיום בדרך לניצחון.

דווין בוקר (רויטרס)

דטרויט – פילדלפיה 109:131

דאנקן רובינסון קלע 19 נקודות והוביל את דטרויט פיסטונס לניצחון על פילדלפיה סיקסרס, ניצחון שני ברציפות אחרי רצף של ארבעה הפסדים – הארוך ביותר שלהם העונה. ג’בונטה גרין הוסיף 17 נקודות וג’יילן דורן תרם 14 נקודות ו-10 ריבאונדים. דטרויט לא פיגרה בשני הניצחונות האחרונים שלה, בהם הביסה גם את ברוקלין וגם את פילדלפיה בהפרש ממוצע של 30 נקודות.

קייד קנינגהאם, שסומן בהגנה כפולה במשך רוב המשחק, זרק רק שש פעמים מהשדה – אחת מכמויות הזריקות הנמוכות בקריירה שלו. הוא סיים עם 8 נקודות, אך גם 13 אסיסטים ו-5 ריבאונדים ב-28 דקות. בצד השני, מרג’ון בושאמפ קלע 17 נקודות וקאם פיין הוסיף 15 עבור פילדלפיה, שהפסידה חמישה משבעת משחקיה האחרונים. דטרויט כבר הובילה ב-17 נקודות ברבע השני, אך הסיקסרס הצליחו לצמק כאשר הפעילו לחץ הגנתי על קנינגהאם. למרות זאת, הפיסטונס שמרו על היתרון בדרך לניצחון משכנע.

דאנקן רובינסון וגרימס במאבק (רויטרס)

אורלנדו – וושינגטון 131:136

ג’יילן סאגס קלע שיא עונתי של 28 נקודות והכריע עם שלשה חשובה בהארכה, כשאורלנדו מג’יק ניצחה את וושינגטון ויזארדס ורשמה ניצחון שישי ברציפות – הרצף הארוך ביותר שלה העונה. וושינגטון התאוששה מפיגור של 17 נקודות ברבע האחרון וכפתה הארכה לאחר שלשה של בילאל קוליבאלי 5.8 שניות לסיום. גם בהארכה קוליבאלי השווה ל-131:131 עם שלשה נוספת, אך סאגס הגיב מיד בשלשה משלו והוסיף שתי קליעות עונשין שסגרו את המשחק. טריסטן דה סילבה תרם 26 נקודות, 7 ריבאונדים, 4 חטיפות ו-2 חסימות למג’יק. דזמונד ביין קלע 22 נקודות, וונדל קרטר ג’וניור סיים עם 19 נקודות ו-11 ריבאונדים, ופאולו בנקרו רשם דאבל-דאבל של 18 נקודות ו-10 ריבאונדים.

קוליבאלי הצטיין בוושינגטון עם שיא קריירה של 29 נקודות, אך הוויזארדס רשמו הפסד עשירי ברציפות. אלכס סאר קלע 16 נקודות וטריי יאנג הוסיף 15 נקודות ו-6 אסיסטים ב-21 דקות. אורלנדו כבר הובילה 67:86 באמצע הרבע השלישי ו-81:96 בסיומו, ואף עלתה ליתרון 17 בתחילת הרבע הרביעי. אלא שוושינגטון חזרה למשחק בזכות 13 נקודות של קוליבאלי ברבע האחרון, לפני שהמשחק הוכרע לבסוף בהארכה. בנוסף, ג’ונתן אייזק מאורלנדו נפצע בברכו השמאלית ונאלץ לרדת מהפרקט.

ג'יילן סאגס בפעולה (רויטרס)

ממפיס – דאלאס 120:112

כריס מידלטון התפוצץ עם 35 נקודות, מתוכן 22 ברבע האחרון, והוביל את דאלאס מאבריקס לניצחון על ממפיס גריזליס, ניצחון שקטע רצף של שמונה הפסדים. דניאל גאפורד הוסיף שיא עונתי של 22 נקודות לצד 14 ריבאונדים, בעוד מקס כריסטי וקופר פלאג קלעו 13 נקודות כל אחד. מידלטון היה חד במיוחד עם 10 מ-17 מהשדה ו-8 מ-10 לשלוש. ג’יילן וולס הוביל את ממפיס עם 23 נקודות, ג’י.ג’י. ג’קסון הוסיף 20 וג’אבון סמול תרם 19 נקודות ו-9 אסיסטים. טיילור הנדריקס סיים עם 17 נקודות ו-10 ריבאונדים.

דאלאס הובילה כבר ב-20 נקודות במחצית הראשונה, אך ממפיס חזרה למשחק עם 21:30 ברבע השלישי וצימקה ל-86:84 בלבד לפני הרבע האחרון. אז הגיע מידלטון, שקלע את 11 הנקודות הראשונות של דאלאס ברבע והוביל אותה מחדש ליתרון דו-ספרתי בדרך לניצחון. הגריזליס הגיעו למשחק בסגל חסר מאוד עם 11 שחקנים פצועים או נעדרים, בעוד דאלאס שלטה בצבע ובריבאונד עם יתרון 42:64 בנקודות בצבע ו-38:60 בכדורים החוזרים – שיא עונתי עבור המאבריקס.