10 נק' לשרף, 8 לוולף, ברוקלין נכנעה לאטלנטה

בן שרף ודני וולף פתחו הלילה (בין חמישי לשישי) בחמישייה של ברוקלין ואף קיבלו דקות משמעותיות במשחק החוץ באטלנטה והצליחו להקשות על המארחת, אך ההוקס הלוהטים שמרו על הרצף שלהם וניצחו 97:108.

שרף, שפתח בחמישייה של הנטס לראשונה מאז חודש אוקטובר, רשם שיא דקות ב-NBA עם 31 וסיים בפעם השנייה ברציפות בספרות כפולות כשקלע 10 נקודות. הוא קלע 4 מ-7 מהשדה, החטיא את שתי זריקותיו לשלוש ודייק פעמיים מהקו, והוסיף 4 אסיסטים לצד 5 איבודים, ריבאונד ומדד פלוס/מינוס 13-. וולף תרם 8 נקודות (2 מ-7 מהשדה, 1 מ-5 משלוש, 3 מ-4 מהעונשין), יחד עם 8 ריבאונדים, 2 אסיסטים ו-3 איבודים ב-28 דקות, עם מדד 9-.

את רוב הנקודות שלהם הם קלעו במחצית הראשונה – שרף קלע 6 נקודות, וולף 7, כשהנטס ירדו להפסקה בפיגור 57:50. בתחילת הרבע הרביעי הגארד השלים מהפך עם סל מקרוב לאחר סבסוב יפה שקבע 82:83 לברוקלין, אך אטלנטה הגיבה במהירות עם ריצת 0:10 בתוך כשתי דקות וחצי.

דני וולף עם הכדור (רויטרס)

הנטס עוד הצליחו לצמק ל-95:91 פחות מחמש דקות לסיום, אבל אז כוכב אטלנטה, ג'יילן ג'ונסון, השתלט על המשחק עם 9 נקודות במהלך ריצת 0:11 שסגרה את הסיפור. בעקבות הניצחון עלו ההוקס למאזן 31:35 במקום השמיני במזרח, בעוד ברוקלין ירדה ל-49:17 במקום ה-13.

היעדרותו של נולאן טראורה עזרה לשרף לקבל יותר קרדיט, והוא מבחינתו המשיך לצבור ניסיון חשוב בדרך למשחקו השישי ב-NBA עם מספר נקודות דו-ספרתי, כשהיה רחוק שתי נקודות משיא הקריירה שלו. גם מייקל פורטר ג'וניור וזאיר וויליאמס לא שיחקו.

בן שרף שומר (רויטרס)

ג’יילן ג'ונסון הוביל את רשימת הקלעים של אטלנטה עם 21 נקודות, 9 ריבאונדים ו-9 אסיסטים, זקארי ריזאשה תרם 19 נקודות ו-9 ריבאונדים וניקיל אלכסנדר-ווקר הוסיף 18. בצד השני, ג'וש מיינוט הוביל את ברוקלין עם משחק שיא של 24 נקודות, בעוד הרוקי דרייק פאוול, שפתח לצד שרף ווולף, סיים עם 11 נקודות ב-4 מ-13 מהשדה. המשחק הבא של הנטס ייערך במוצאי שבת ב-19:00 שעון ישראל, אז יתארחו בפילדלפיה.