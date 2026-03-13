יום שישי, 13.03.2026 שעה 06:20
ספורט אחר  >> טניס

סינר וסבאלנקה עלו לחצי גמר אינדיאן וולס

המדורגת 1 גברה על אמבוקו הקנדית ותפגוש את נוסקובה. האיטלקי מחץ את טיאן האמריקאי וישחק מול זברב. 9 ניצחונות רצופים לסינר במאסטרס.

|
ארנה סבלנקה חובטת בדרך לניצחון (רויטרס)
ארנה סבלנקה חובטת בדרך לניצחון (רויטרס)

טורניר המאסטרס באינדיאן וולס מתקרב בצעדי ענק לשלבי ההכרעה, והלילה הבטיחו המדורגת ראשונה בעולם, ארינה סבאלנקה, והמדורג שני בגברים, יאניק סינר, את מקומם בחצי הגמר לאחר ניצחונות מרשימים במיוחד. שני הכוכבים הגדולים של עולם הטניס ממשיכים להפגין דומיננטיות ולהוכיח מדוע הם נחשבים למועמדים הבכירים להניף את הגביע בטורניר היוקרתי בקליפורניה.

בטורניר הנשים, ארינה סבאלנקה נאלצה לעבוד קשה מהרגיל לפני שגברה 6:7 (0), 4:6 על ויקטוריה אמבוקו הקנדית בת ה-19, המדורגת עשירית בטורניר ומי שזכתה באליפות קנדה הפתוחה ב-2025. אחרי שלא איבדה יותר מארבעה משחקונים באף מערכה מתחילת הטורניר הנוכחי, הבלארוסית נתקלה ביריבה עיקשת ונגררה לשובר שוויון במערכה הראשונה, זאת לאחר שהחמיצה לא פחות מארבע נקודות שבירה. עם זאת, ברגע האמת בטיי-ברייק, המדורגת ראשונה בעולם העלתה הילוך, הציגה דומיננטיות מוחלטת וניצחה בצורה חלקה עם 0:7 מוחץ.

סבלנקה מכה כדור בדרך לניצחון. (רויטרס)סבלנקה מכה כדור בדרך לניצחון. (רויטרס)

בסיום המשחק, שארך שעה ו-49 דקות, סבאלנקה שיתפה בתחושותיה: הייתי ממוקדת בתוכנית המשחק שלי ושיחקתי נקודה אחר נקודה. אני די מרוצה מהדרך שבה אני מגישה עד כה. במהלך ראיון לצוות השידור, סבאלנקה סיפרה כי נוכחותה של אגדת הטניס מרטינה נברטילובה ביציע שימשה עבורה כקמע מזל בשובר השוויון. טים הנמן, שראיין אותה, חשף בפניה נתון מדהים: מאז תחילת שנת 2025, המאזן שלה בשוברי שוויון עומד על 25 ניצחונות לעומת שלושה הפסדים בלבד. נברטילובה עצמה ציינה כי בקריירה שלה היא הרגישה מובכת להגיע לשובר שוויון כי הרגישה שהייתה צריכה לנצח קודם לכן. סבאלנקה הסכימה והודתה שהרגישה פספוס שלא סגרה את המערכה מוקדם יותר, אך ציינה שהיריבות שלה מרגישות לחץ אדיר כשהן מגיעות מולה לטיי-ברייק.

כעת, סבאלנקה, שהפסידה בגמר אינדיאן וולס ב-2023 לאלנה ריבאקינה וב-2025 למירה אנדרייבה, תמשיך במסע לעבר תואר ראשון בטורניר. זכייה תהיה שווה עבורי את כל העולם, זו תהיה ההוכחה שאם לא מוותרים, משיגים את המטרות, אמרה הבלארוסית, שתפגוש בחצי הגמר את לינדה נוסקובה הצ'כית, המדורגת 14, שניצחה 2:6, 6:4, 2:6 את טליה גיבסון האוסטרלית.

בגזרת הגברים, יאניק סינר האיטלקי המשיך לדרוס כל יריב שעומד בדרכו והעפיל לחצי הגמר השלישי שלו בטורניר. המדורג שני בעולם הביס 1:6, 2:6 את לארנר טיאן האמריקאי המדורג 25 בתוך 66 דקות בלבד. טיאן בן ה-20, שהפך לאמריקאי הצעיר ביותר ברבע גמר הטורניר מאז מאמנו מייקל צ'אנג ב-1992, סבל מכאבים ונכנע לעוצמות האדירות של סינר. האיטלקי פתח בסערה, איבד רק שש נקודות במשחקוני ההגשה שלו במערכה הראשונה, וירה 10 אסים לאורך המשחק עם שגיאה כפולה אחת בלבד.

במערכה השנייה, סינר הוכיח אופי כשהציל שתי נקודות שבירה בפיגור 1:0, ומיד לאחר מכן שבר את טיאן למרות שהאמריקאי הוביל 0:40. הניצחון הזה ממשיך את הרצף המטורף של סינר בן ה-24, שסופר כבר תשעה ניצחונות רצופים בטורנירי מאסטרס 1000 עם 18 מערכות רצופות, מאז הזכייה בפריז בסוף השנה שעברה, ורושם את הופעתו ה-14 בקריירה בחצי גמר מאסטרס.

בנוסף, האיטלקי, שמחזיק במאזן מושלם של 0:20 מול שחקנים שמאליים, האריך את רצף הניצחונות שלו מול יריבים אמריקאים ל-26 משחקים רצופים, נתון מדהים שהחל מאז ההפסד לבן שלטון בשנגחאי ב-2023. בחצי הגמר הקרוב מחכה לסינר משוכה קשה הרבה יותר בדמותו של אלכסנדר זברב הגרמני, שגבר 2:6, 3:6 על ארתור פילס הצרפתי ומבטיח קרב ענקים על הכרטיס לגמר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */