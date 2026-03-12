22 דקות לגורפינקל, לרנקה ופאלאס נפרדו בתיקו

משחקי שמינית גמר הקונפרנס ליג הסתיימו היום (חמישי). במוקד, יהב גורפינקל ערך את הופעת הבכורה במשחק נגד קריסטל פאלאס, פיורנטינה ללא מנור סולומון פגשה את ראקוב, שחטאר התמודדה נגד לך פוזנן וראיו וייקאנו התארחה אצל סאמסונפור.

קריסטל פאלאס – א.א.ק לרנקה 0:0

המשחק באנגליה לא התעלה לרמה גבוהה והסתיים ללא שערים. הישראלי עלה מהספסל בדקה ה-68 וערך את הופעת הבכורה בקבוצה האורחת. אקס מכבי תל אביב, אנריק סאבוריט רשם 90 דקות גם בקבוצתו של גורפינקל.

פיורנטינה – ראקוב 1:2

קבוצתו של מנור סולומון הצליחה לנצח בביתה ולהשיג יתרון לקראת מפגש הגומלין בשבוע הבא. ג’ונתן בראוט-ברונס העלה את האורחת ליתרון בדקה ה-60, צ’יר נדור השווה בדקה ה-62, אך אלברט גודמאנסון כבש בפנדל בדקה ה-93 וקבע את תוצאת המשחק באופן דרמטי.

יהב גורפינקל לפני המשחק (IMAGO)

לך פוזנן – שחטאר דונייצק 3:1

הקבוצה מאוקראינה הצליחה להשיג ניצחון חוץ חשוב בזכות שערים של מרלון גומס (36’), נוורטון מרטינס (48’) ואיסאקה (85’), מיקא אישאק (70’) צימק למארחת.

סאמסונספור – ראיו וייקאנו 3:1

הספרדים הגיעו למשחק החוץ והשיגו מקדמה גדולה לקראת הגומלין. האורחת עלתה ליתרון בדקה ה-15 משער של אלמאו, אך המארחת השוותה בדקה ה-21 מרגליו של מארינס מואנדילמאג’י. המדרידאים הצליחו לעלות ל-1:3 בזכות אלבארו גארסיה (40’) ואלמאו (78’).

משחקים נוספים

אלקמאר – ספרטה פראג 1:2

רייקה – שטרסבורג 2:1

סיגמה אולומוץ – מיינץ 0:0

צ’לייה – א.א.ק אתונה 4:0