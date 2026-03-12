22 דקות לגורפינקל, לרנקה ופאלאס נפרדו בתיקו

יום שישי, 13.03.2026 שעה 00:16
כדורגל עולמי  >> קונפרנס ליג
קונפרנס ליג 25-26
00-00דודלאנג'1
00-00מגפייז2
00-00לינאמסקונד3
00-00מאלישבה4
00-00אתלטיק אסקלדס5
00-00ויקינגור ריקיאוויק6
00-00טורפדו קוטאיסי7
00-00אורדבסי8
00-00נמאן גרודנו9
00-00אודה10
00-00ואלור רייקיאביק11
00-00פלורה טאלין12
00-00אורארטו13
00-00סט. גוז'ף14
00-00קליפטונויל15
00-00לארנה16
00-00דילה גורי17
00-00ראסינג אוניון18
00-00קלאקסביק19
00-00סיינאיוהן20
00-00ז'לגיריס קובנה21
00-00פניבונט22
00-00נומה קאליו23
00-00פרטיזני טיראנה24
00-00דצ'יץ'25
00-00סילקס26
00-00טורפדו ז'ודינו27
00-00רבוטניצקי סקופיה28
00-00בירקירקרה29
00-00פטרוקוב הינצ'סטי30
00-00וולאזניה31
00-00דינמו ברסט32
00-00סוטייסקה33
00-00ז'לזניצ'אר34
00-00ורדאר סקופיה35
00-00בוראץ36
00-00סנטה קולומה37
00-00סט. פטריק38
00-00ה.י.ק. הלסינקי39
00-00רונאוויק40
00-00טרה פיורי41
00-00פיוניק42
00-00דאוגבפילס43
00-00הגלמן ליטאוון44
00-00לה פיאוריטה45
00-00זירה46
00-00היידוק ספליט47
00-00לבאדיה טאלין48
00-00סאבורטלו טביליסי49
00-00אריס לימסול50
00-00פושקש אקדמיה51
00-00ז'לגיריס וילנה52
00-00לינפילד53
00-00בית"ר ירושלים54
00-00יגילוניה ביאלישטוק55
00-00סרייבו56
00-00קראיובה57
00-00נובי פאזאר58
00-00אקטובה59
00-00ספרטה פראג60
00-00רדניצ'קי61
00-00גיורי אטו62
00-00סבאח באקו63
00-00מאריבור64
00-00אולימפיה לובליאנה65
00-00אינטר אסקלדס66
00-00אומוניה ניקוסיה67
00-00ראפיד וינה68
00-00בודוצ'נוסט69
00-00מילסאמי70
00-00אסטנה71
00-00זימברו קישינב72
00-00פאקשי73
00-00שמרוק רוברס74
00-00ברונדבי75
00-00צ'רנו מורה76
00-00בשאקשהיר77
00-00דנדי יונייטד78
00-00סטראסן79
00-00פרישטינה80
00-00לוזאן81
00-00HB טורשהאבן82
00-00א.א.ק. אתונה83
00-00מכבי חיפה84
00-00הפועל ב"ש85
00-00ריגה86
00-00פוליסיה87
00-00ארדה קרדז'אלי88
00-00אילבס89
00-00אלקמאר90
00-00בלקאני91
00-00פלוריאנה92
00-00דה ניו סיינטס93
00-00דיפרדנג'94
00-00דינמו מינסק95
00-00אגנטיה96
00-00סילקבורג97
00-00קיי. איי. אקוריירי 98
00-00דינמו טיראנה99
00-00אריס סלוניקי100
00-00אראז נחצ'יבאן 101
00-00ראקוב צ'נסטוחובה102
00-00וירטוס103
00-00ואדוז104
00-00ויקינגור גוטה105
00-00ארארט ארמניה106
00-00לבסקי סופיה107
00-00ספרטק טרנאבה108
00-00בשיקטאש109
00-00סנטה קלרה110
00-00רוזנבורג111
00-00האמרבי112
00-00באניק אוסטרבה113
00-00אוסטריה וינה114
00-00א.י.ק. סולנה115
00-00אנדרלכט116
00-00שריף טירספול117
00-00היברניאן118
00-00פרטיזן בלגרד119
00-00לוגאנו120
00-00צליה121
00-00ויקינג 122
00-00שטרסבורג123
00-00וולפסברגר124
00-00פיורנטינה125
00-00מיינץ126
00-00בריידבליק127
00-00דריטה128
00-00לגיה ורשה129
00-00ראיו וייקאנו130
00-00נואה131
00-00סרבט ז'נבה132
00-00שחטאר דונייצק133
00-00שלבורן134
00-00פרדריקסטאד135
00-00קריסטל פאלאס136
00-00האקן137
00-00קלוז'138
00-00האמרון ספרטנס139
00-00ריגה סקולה140
00-00סלובן ברטיסלבה141
00-00דינמו קייב142
00-00לך פוזנאן143
00-00רייקה144
00-00זרינסקי מוסטר145
00-00לינקולן רד אימפס146
00-00אברדין147
00-00קופס148
00-00סמסונספור149
00-00א.א.ק. לרנקה150
00-00שקנדיה151
00-00סיגמה אולומוץ152

22 דקות לגורפינקל, לרנקה ופאלאס נפרדו בתיקו

הישראלי עלה מהספסל ב-0:0 של קבוצתו, ורשם את הופעת הבכורה שלו. פיורנטינה סיימה ב-1:2 דרמטי, שחטאר גברה 1:3 על לך פוזנן, שטרסבורג וראיו ניצחו

|
אנריק סאבוריט עם הכדור (IMAGO)
אנריק סאבוריט עם הכדור (IMAGO)

משחקי שמינית גמר הקונפרנס ליג הסתיימו היום (חמישי). במוקד, יהב גורפינקל ערך את הופעת הבכורה במשחק נגד קריסטל פאלאס, פיורנטינה ללא מנור סולומון פגשה את ראקוב, שחטאר התמודדה נגד לך פוזנן וראיו וייקאנו התארחה אצל סאמסונפור.

קריסטל פאלאס – א.א.ק לרנקה 0:0

המשחק באנגליה לא התעלה לרמה גבוהה והסתיים ללא שערים. הישראלי עלה מהספסל בדקה ה-68 וערך את הופעת הבכורה בקבוצה האורחת. אקס מכבי תל אביב, אנריק סאבוריט רשם 90 דקות גם בקבוצתו של גורפינקל.

פיורנטינה – ראקוב 1:2

קבוצתו של מנור סולומון הצליחה לנצח בביתה ולהשיג יתרון לקראת מפגש הגומלין בשבוע הבא. ג’ונתן בראוט-ברונס העלה את האורחת ליתרון בדקה ה-60, צ’יר נדור השווה בדקה ה-62, אך אלברט גודמאנסון כבש בפנדל בדקה ה-93 וקבע את תוצאת המשחק באופן דרמטי.

יהב גורפינקל לפני המשחק (IMAGO)יהב גורפינקל לפני המשחק (IMAGO)

לך פוזנן – שחטאר דונייצק 3:1

הקבוצה מאוקראינה הצליחה להשיג ניצחון חוץ חשוב בזכות שערים של מרלון גומס (36’), נוורטון מרטינס (48’) ואיסאקה (85’), מיקא אישאק (70’) צימק למארחת.

סאמסונספור – ראיו וייקאנו 3:1

הספרדים הגיעו למשחק החוץ והשיגו מקדמה גדולה לקראת הגומלין. האורחת עלתה ליתרון בדקה ה-15 משער של אלמאו, אך המארחת השוותה בדקה ה-21 מרגליו של מארינס מואנדילמאג’י. המדרידאים הצליחו לעלות ל-1:3 בזכות אלבארו גארסיה (40’) ואלמאו (78’).

משחקים נוספים

אלקמאר – ספרטה פראג 1:2

רייקה – שטרסבורג 2:1

סיגמה אולומוץ – מיינץ 0:0

צ’לייה – א.א.ק אתונה 4:0

