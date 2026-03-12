יום חמישי, 12.03.2026 שעה 23:10
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

דופלנטיס שבר את שיא העולם בקפיצה במוט

הוא עשה זאת שוב: השבדי שהפך לשליט הבלתי מעורער של הענף קבע שיא חדש כשעבר רף של 6.31 מטרים. הוא כבר שבר את שיא העולם 15 פעמים לאורך הקריירה

|
דופלנטיס מאושר (IMAGO)
דופלנטיס מאושר (IMAGO)

הוא עושה את זה שוב: ארמנד “מונדו” דופלנטיס השבדי שבר היום (חמישי) את שיא העולם בקפיצה במוט בסנטימטר אחד, כשהוא עושה זאת כבר בפעם ה-15 בקריירה המרשימה שלו.

האתלט בן ה-26 עבר גובה של 6.31 מטרים והלהיב את הקהל המקומי שבארץ מולדתו שבדיה. ההישג ההיסטורי נקבע במסגרת ה”מונדו קלאסיק”, תחרות קפיצה במוט באולם הנקראת על שמו של דופלנטיס עצמו.

האלוף האולימפי פעמיים ממשיך במסורת המזוהה איתו, כאשר בכל 15 הפעמים בהן שבר את שיא העולם, הוא עשה זאת בתוספת המינימלית של סנטימטר אחד. דופלנטיס ביסס את מעמדו כשליט הבלתי מעורער של הענף, כשהוא משפר בהדרגה את הרף הגבוה ביותר שהוצב אי פעם בספורט.

ארמנד "מונדו" דופלנטיס אחרי עוד שיא (IMAGO)ארמנד "מונדו" דופלנטיס אחרי עוד שיא (IMAGO)

לפני שהחל רצף השיאים המרשים של השבדי, שיא העולם הוחזק על ידי רנו לאבילני הצרפתי. לאבילני קבע את התוצאה הטובה ביותר דאז, 6.16 מטרים, בשנת 2014, גובה שדופלנטיס כבר הספיק לעבור ב-15 סנטימטרים לאורך השנים האחרונות בדרכו לשיאו הנוכחי.

