בצל המלחמה: מכבי תל אביב פוגשת את מילאנו

מכבי תל אביב תתארח הערב (שישי, 21:30) באולם ה"אליאנז קלאוד" שבמילאנו, שם תפגוש את ארמאני מילאנו המקומית של המאמן ג'וזפה פואטה. החבורה של עודד קטש מגיעה למחזור ה-31 כשהיא נמצאת בסיטואציה רחוקה מאידיאלית.

בשבועיים האחרונים ערכו הצהובים משחק אימון אחד בלבד, כשג'יילן הורד, ששהה עם משפחתו מאז תום חלון הנבחרות, כלל לא התאמן עם הקבוצה. למרות זאת, רצף הניצחונות של מחזיקת הגביע עומד על ארבעה, ומרווח הטעות של הצהובים כמעט ולא קיים.

האתגר שאחרי "שאגת הארי"

הימים שלאחר פתיחת מבצע "שאגת הארי" היו מורכבים. אמנם פגרת הנבחרות הייתה מתוכננת מראש והיה ידוע שהשחקנים יחזרו בהדרגה, אך האתגר הביטחוני שנוצר התברר כמשמעותי במיוחד. ההשלכה המיידית הייתה אובדן הביתיות.

קהל מכבי תל אביב, יחסרו לקבוצה (רועי כפיר)

היכל מנורה מבטחים, שחזר להיות אחד המבצרים הקשוחים ביורוליג עם מאזן מושלם מאז החזרה לישראל, שוב מחוץ לתחום. במועדון מבינים שהמשימה הופכת קשה פי כמה, בטח כשגם ההכנות למשחק הערב היו מלווים בקשיים לוגיסטיים ומקצועיים.

כל חזרה מהיעדרות מלווה בפרוטוקול מסודר, אך בימים הראשונים חסרו לקטש שחקני המפתח של הנבחרת: תמיר בלאט, רומן סורקין וגור לביא שזכו למנוחה מתוכננת. אליהם הצטרפו מרסיו סנטוס (נבחרת ברזיל) וג'יילן הורד, שנותר לצד משפחתו בצרפת עקב המצב הביטחוני. גם השלישייה ששהתה בדובאי , ג'ימי קלארק, לוני ווקר וגבריאל לונדברג הצטרפה באיחור, כשכזכור לונדברג עדיין אינו כשיר לשחק.

מחפשים את הקצב בבלגרד

בגזרת הפצועים, לונדברג ממשיך בתהליך ההחלמה ואף הוריד לאחרונה את המגף הרפואי, אך הוא עדיין לא כשיר לעלות לפרקט. מי שעלול להיפגע מהעצירה הכפויה הוא דווקא לוני ווקר. הגארד אמנם כשיר וחזר לשחק, אך במועדון חוששים מפגיעה ב"קצב המשחק" שלו, דווקא בנקודה שבה החל להסתגל לשיטה של קטש.

לוני ווקר (רועי כפיר)

בניגוד למכבי, שאר קבוצות היורוליג המשיכו לשחק כרגיל בשתי המסגרות (למעט פרטיזן בלגרד ודובאי שמשחקן נדחה, אך הליגה האדריאטית נמשכה). הליגה הישראלית היא היחידה שנעצרה, כך שהמשחק הערב יהיה למעשה טבילת האש הרשמית הראשונה של הצהובים מאז הניצחון על מונאקו במחזור ה-29.

במועדון מבהירים כי המפגש מול האיטלקים קריטי: "זה משחק חשוב מאוד מול יריבה ישירה על המיקום בטבלה. אנחנו זוכרים היטב מה קרה בפעם הקודמת שפגשנו אותם בשיא המשבר שלנו". כזכור, בסיבוב הקודם מכבי החזיקה במאזן עגום של 10-3, אך מאז זרמו הרבה מים בירקון, והקבוצה רשמה 11 ניצחונות מול 5 הפסדים בלבד ב-16 המחזורים האחרונים. "אנחנו רוצים להראות את ההתפתחות שלנו כקבוצה, איפה היינו אז ואיפה אנחנו עכשיו", סיכמו במועדון.

עודד קטש, משחק קריטי (רועי כפיר)

הצהובים רחוקים כעת שני ניצחונות בלבד מהעשירייה הראשונה ומאזן חיובי לראשונה העונה. בבלגרד, שם התאמנה הקבוצה בימים האחרונים לקראת המפגש הבא מול פנרבחצ'ה, יודעים היטב: "זו הישורת האחרונה ביורוליג, וכל משחק יכול לקבוע לכאן או לכאן. אנחנו אחרי שבועיים ללא משחק רשמי וחייבים להיות דרוכים ומרוכזים מאוד".