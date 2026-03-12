יום שישי, 13.03.2026 שעה 00:00
כדורסל עולמי  >> יורוליג

חזרה לנצח: מונאקו גברה על אולימפיאקוס

לאחר שני הפסדים ביורוליג, החבורה מהנסיכות רשמה ניצחון יוקרתי עם 80:81 במשחק צמוד, ג'יימס הוביל עם 14 נק'. ניצחונות לריאל, דובאי ואנדולו

|
מייק ג'יימס מול אולימפיאקוס (IMAGO)
מייק ג'יימס מול אולימפיאקוס (IMAGO)

המחזור ה-30 ביורוליג המשיך הערב (חמישי) עם המשחק המוקדם שנערך בין מונאקו לאולימפיאקוס. בסיומו של משחק צמוד ומותח, המארחת מהנסיכות הצליחה לנצח 80:81 ולחזור לנצח לאחר שני הפסדים. במשחקים נוספים, ריאל מדריד ניצחה 79:96 את ולנסיה, דובאי גברה 94:100 על באסקוניה ואנדולו אפס רשמה 80:81 על באיירן מינכן.

מונאקו – אולימפיאקוס 80:81

לאחר רבע ראשון שהיה בשליטת מונאקו, היוונים ניצחו את שני הרבעים העוקבים והגיעו לרבע המכריע כשהם ביתרון נקודה. כאמור, עשר הדקות האחרונות היו צמודות, אך המאחרת ניצחה 17:19 על מנת להפוך את התוצאה ולהשיג את הניצחון היוקרתי.

אולימפיאקוס, בניגוד ליריבתה, ניצחה את שני משחקיה האחרונים טרם המחזור, אך לא הצליחה להמשיך ברצף. מייק ג’יימס הוביל את מונאקו עם 14 נקודות, כאשר מנגד טיילר דורסי בלט עם 19 נק’. 

תאו מלדון (IMAGO)תאו מלדון (IMAGO)

ריאל מדריד – ולנסיה 79:96

ניצחון רביעי ברציפות לבלאנקוס, ששלטו במשחק לכל אורכו ולמעשה ניצחו את כל אחד מארבעת הרבעים. בצד השני, האורחת נעצרה לאחר ארבעה ניצחונות רצופים. מריו הזוניה הוביל את המנצחת עם 16 נקודות, בעוד ז’אן מונטרו קלע 18 נק’ שלא הספיקו הפעם לולנסיה.

דובאי – באסקוניה 94:100

הקבוצה החדשה במפעל הבכיר של אירופה רושמת ניצחון חמישי ברציפות במשחק בו היא שלטה לכל אורכו, למעט צימוק הפער של הספרדים ברבע הרביעי. מי שהוביל את החבורה המנצחת הוא דוויין בייקון שהוליך חמישה שחקנים בספרות כפולות עם 23 נקודות. מנגד, הבאסקים הם הפסד שישי ברציפות ביורוליג, כשמי שבלט בשורותיהם היה מאמאדי דיאקיט עם 27.

באיירן מינכן – אנדולו אפס 81:80

במשחק דרמטי, המארחת הוליכה ביתרון דו ספרתי עם הירידה למחצית. הטורקים עלו לחצי השני בצורה אחרת, הורידו את הפער בהדרגה ודקות הסיום היו צמודות ושקולות. הגרמנים היו ביתרון ארבע פחות מדקה לסיום, אלא שאז ג’ורדן לויד צימק לשתיים, וקול סווידר קלע לשלוש וקבע מהפך ממש לקראת הבאזר. לויד הוביל עם 20 נקודות, כאשר חאבייר רתאן-מאייס קלע 15 מנגד.

ולדימיר לוציץולדימיר לוציץ' שומר על ניק וויילר באב (IMAGO)
