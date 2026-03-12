מכבי צור שלום בהמתנה ובתקווה להתחדשות

מחלקת הנוער של מכבי צור שלום/קריית ביאליק היא אחת ממחלקות הנוער בעלות היקף הפעילות הרב ביותר בצפון. למרות העובדה שלמחלקה עומד מגרש אחד בלבד, המגרש המיושן בשכונת צור שלום, המחלקה מונה 14 קבוצות ליגה, לצידן שתי קבוצות ליגה במחלקת הנערות ופעילות בית ספר לכדורגל.

פרוץ מלחמת שאגת הארי חידשה את העימות הצבאי עם ארגון הטרור חיזבאללה, שמטווח את ערי ויישובי הצפון באופן תדיר, מה שלא פוסח על העיר קריית ביאליק ובהחלט גורם לשיבוש הפעילות במחלקת הנוער והנערות של מכבי צור שלום.

דני אסולין, המנהל המקצועי של החטיבה העליונה במחלקה, משתף אותנו בראיון מיוחד בהתנהלות המחלקה בימים אלה, בסיכום ביניים בחטיבה העליונה והצעירה ובתקוות שמגיעות עם המעבר הקרוב למתחם האימונים החדיש, שנבנה בשנים האחרונות בעיר.

דני אסולין (באדיבות המועדון)

דני, מחלקות נוער ברחבי הצפון חזרו לפעילות, למרות המצב הסבוך. מה תמונת המצב אצלכם?

"לצערי,עדיין לא חזרנו להתאמן בבוגרים או במחלקות הנוער והנערות. במציאות מורכבת כמו במדינה שלנו, קיווינו לכמה ימי רגיעה ללא אזעקות באזורנו בכדי לחזור לשגרת אימונים, אך לצערי זה לא קרה וכרגע בריאות השחקנים ואנשי המקצוע במועדון חשובה יותר מהכל".

איך אתם שומרים על קשר עם השחקנים?

"חשוב לנו לשמור על קשר רציף עם השחקנים ולהיות שם בשבילם ברגעים המורכבים האלה. עידן בראון - מנהל החטיבה הצעירה, אנוכי והמאמן המנטלי איתן ברקוביץ מקיימים שיחות זום אחת לשבוע יחד עם השחקנים והמאמן, שומעים את דרך ההתמודדות שלהם עם המצב הביטחוני ומעלים נושאים שגם מעבר לכדורגל כדי לסטות מעט מנושא המלחמה ולהעלות את מצב רוחם".

נוער צור שלום (באדיבות המועדון)

קבוצת הנוער שלכם שבה העונה לליגה הלאומית, והיא מדורגת במרכז הטבלה בפער של כמעט 20 נקודות מהקו האדום. למה אתה מייחס את ההצלחה?

"בחירת השחקנים הנכונה, עבודה קשה של השחקנים והצוות המקצועי. מאמן הקבוצה - ברק בן שמואל יחד עם עוזרו - משה (קיקו) עמרה, מאמן הכושר - אסי כץ והמאמן המנטלי - איתן ברקוביץ, עושים עבודה מצוינת. בנינו כאן סגל עם חדר הלבשה בריא, שחקנים מאוד מחויבים אחד לשני ולמועדון, שמגיעים בכל משחק בית או חוץ נגד כל קבוצה עולים עם ביטחון ומודעות עצמית ליכולת הקבוצה בהבנה שניתן לנצח. הערך המוסף שלנו זה החיבור בין השחקנים ובין השחקנים לצוות המקצועי".

לעומת זאת, קבוצת נערים א' במקום הרביעי בליגה המחוזית, קבוצות נערים ב' ונערים ג' בתחתית הטבלה בליגות הארציות. מה הסיבות?

"מסכים איתך לגמרי, יחד עם זאת ישנה תחרות גדולה מאוד באזורנו מבחינת כמות המועדונים שמציעים מתקן אימונים טוב וראוי משלנו כרגע, לכן ישנם שחקנים שבאופן מובן לגמרי מעדיפים ללכת למועדונים אחרים. מעבר לתחרותיות ולהישגיות, מאוד חשוב לי שהשחקנים שלנו יקבלו ערכים וחינוך לפני הכדורגל, יחד עם ההישגיות שאנחנו כמובן לא מוותרים עליה ושואפים לעשות עונה טובה בכל השנתונים הן מקצועית והן מבחינת מיקום בטבלה".

ילדים ב' צור שלום (באדיבות המועדון)

מתי כבר תזכו להיכנס למגרשים החדשים?

"המגרשים החדשים, שנבנים בימים אלה ועתידים להיפתח, הם גולת הכותרת מבחינתנו כמחלקה. המעבר לשם היה אמור להתבצע כבר לפני כמה חודשים, אך מסיבות טכניות והנדסיות שאינן תלויות בנו הדבר התעכב, וכולי תקווה שבקיץ הקרוב כבר נוכל לדרוך בפעם הראשונה על הדשא וליהנות ממתקן כדורגל משובח וראוי למועדון כדורגל. המעבר ישדרג אותנו משמעותית. עידן בראון - מנהל החטיבה הצעירה, הוא איש מקצוע מצוין ששואף תמיד להתפתח ולהרחיב את החטיבה. המתחם החדש נותן לנו כלי עזר למשוך שחקנים אלינו ולשדרג את המועדון. כולנו מצפים לפתיחתו. מעבר לכך, ההון האנושי של אנשי המקצוע במועדון שנבחר בקפידה בכל תחילת עונה, עוד לפני היכולת המקצועית של אותו מאמן, מושך אליו שחקנים צעירים בתחילת דרכם ומאפשר לנו להתפתח קדימה".

עידן בראון (באדיבות המועדון)

מה היעדים שלכם לעונות הבאות?

"המועדון תמיד חושב איך לשמר את הקיים ולהשתפר בכל המובנים. קבוצת הבוגרים של המועדון, מכבי אתא-ביאליק, בהובלת המנכ"ל טום אזריאל, עושה עונה טובה עד כה נבנית בכל עונה על מנת לעלות ליגה, קבוצת הנוער בפרט שואפת לסיים הכי גבוה שאפשר את העונה הזו, שבעזרת השם תתחדש עלינו לטובה, ומחלקת הנוער בכלל מעסיקה אנשי מקצוע וחינוך מצוינים שנותנים לשחקנים הרגשה של בית ומשפחתיות. עם פתיחת המתחם החדש, נוכל לפעול ולשדרג אלמנטים נוספים כמו חדר כושר משודרג לשחקנים, אסיפות וידאו שבועיות במתחם לאחר משחקים, ופעולות מקצועיות נוספות שידחפו את המועדון קדימה בכל האספקטים".