מדבדב תוקף: השעון מהיר מדי והשופטים מגזימים

דנייל מדבדב, המדורג ראשון בעולם לשעבר, הבטיח את מקומו ברבע גמר טורניר המאסטרס היוקרתי באינדיאן וולס לאחר ניצחון חלק 2:6 ו-4:6 על אלכס מיכלסן האמריקאי. כעת, כשהוא סופר שבעה ניצחונות רצופים ומתכונן למפגש ברבע הגמר, הרוסי סיפק את ההצגה האמיתית דווקא במסיבת העיתונאים לאחר המשחק. מדבדב יצא למתקפה חריפה נגד חוקי שעון ההגשות, ביקר את שופטי הכיסא בסבב, והתפנה גם לחלק מחמאות ליריבו הגדול, קרלוס אלקראס.

סוגיית שעון 25 השניות בין נקודות הפכה לנושא חם בסבב הטניס העולמי לאחרונה. שחקנים כמו אלקראס וטיילור פריץ כבר הביעו את תסכולם מהאכיפה האוטומטית והמהירה של השעון, שמתחיל לרדת שלוש שניות בלבד לאחר סיום הנקודה הקודמת. מדבדב הצטרף לביקורת וטען כי המערכת פועלת בצורה סובייקטיבית ומהירה מדי.

מדבדב חובט בכדור בדרך לניצחון (רויטרס)

"אפילו אני, שנוהג להגיש מהר מאוד, מוצא את עצמי אחרי ראלי מתיש של 40 חבטות ניגש להגיש. אני אפילו לא מבקש מגבת, רק מנסה להסדיר נשימה, ואז אני מסתכל על השעון ומגלה שנשארו לי רק חמש שניות", הסביר הרוסי. "אני שואל את עצמי, מה קרה פה? זה פשוט מהר מדי. מצד שני, יש שחקנים שמנצלים את זה לרעה, אומרים שזריקת הכדור שלהם לא הייתה טובה ומושכים זמן, או שלוקח להם 20 שניות רק כדי להגיע למגבת".

מדבדב לא עצר בביקורת כללית והפנה אצבע מאשימה ישירות כלפי שופט הכיסא הוותיק, פרגוס מרפי, שלטענת שחקנים רבים מפעיל את השעון מהר מהרגיל. "פרגוס נתן לי שתיים או שלוש אזהרות על זמן במהלך הקריירה, ותמיד יצאתי מדעתי בגלל זה", שיתף מדבדב והזכיר תקרית בטורניר וינה בה איבד משחק בשובר שוויון בגלל ענישה על זמן.

"כשמשחקים מול רפאל נדאל, סשה זברב או נובאק ג'וקוביץ', שלוקחים את הזמן לפני ההגשה, נראה שיש גמישות מסוימת אצל שופטים מסוימים", המשיך מדבדב. "הייתי רוצה לראות את פרגוס נותן 10 אזהרות זמן לנדאל. לפעמים צריך להפעיל היגיון בריא". מדבדב הציע פתרון מעשי לפיו השופטים יזהירו את השחקנים בעל פה במהלך החלפת הצדדים, ויסבירו להם שהם קרובים לחריגה מהזמן, לפני שיעניקו עונש רשמי.

אלקראס חוגג ניצחון מול הקהל. (רויטרס)

מעבר לסוגיית השיפוט, מדבדב נשאל על סגנון המשחק שלו והסביר מדוע כל כך קשה לנצח אותו כשהוא בכושר: "כשאני משחק ברמה הזו, קשה להתמודד מולי. אני מגיש היטב, חובט ווינרים כשצריך, ומגן בצורה מצוינת כדי להקטין את אחוזי ההצלחה של היריב". הרוסי גם לא חסך בביקורת על הציוד בטורניר, וציין כי הוא אינו אוהב את כדורי המשחק של חברת פן והד, בטענה שהם מאבדים את צורתם העגולה לאחר דקות ספורות של משחק.

לסיום, כשהרוחות נרגעו, התפנה מדבדב להחמיא ליריביו, וסימן את קרלוס אלקראס וקורנטן מוטה כשני השחקנים בעלי חבטת הדרופ-שוט הטובה ביותר בסבב. "לאלקראס יש דרופ-שוט משוגע", ניתח מדבדב. "מה שהופך את זה לקל עבורו זה שהוא יכול לחבוט ווינר בעוצמה אדירה, ואז כשהוא גורם לך לקחת צעד אחורה להגנה, הוא מפתיע עם דרופ-שוט. למוטה יש סגנון משחק שונה, אבל גם לו יש דרופ-שוט מדהים".

הרוסי אף הודה בגילוי לב כי ההפסד לאלקראס בגמר אינדיאן וולס ב-2023, בו הספרדי הרבה להשתמש בחבטות קצרות, לימד אותו שיעור חשוב. "ראיתי כמה זה יעיל ואמרתי לעצמי שאני חייב להתמודד עם זה. בשבוע שלאחר מכן, כולם ניסו לעשות לי דרופ-שוטים, אבל הייתי מוכן וזכיתי בתואר במיאמי".