בית"ר ירושלים סיימה את מחנה האימונים באילת

בית"ר "גשם" ירושלים נעלה הבוקר (חמישי) את מחנה האימונים שלה בעיר אילת, לקראת החזרה אל השגרה הירושלמית וההכנות לאפשרות כי ליגת העל תחזור להיות משוחקת בקרוב.

החבורה מהבירה עברה מחנה אימונים במשך כשבוע, כאשר הם הגיעו למלון בסופ”ש שעבר. הצוות המקצועי שילב אלמנטים של כושר, טקטיקה, סיומות, ותרגולות שונים כמו מצבים נייחים, מצבי התקפה והגנה, ועוד. מאמן הקבוצה, ברק יצחקי, דרש שלמות בביצוע התרגילים ועצר לא פעם על מנת לתקן את השחקנים.

הנהלת המועדון והצוות המקצועי קבעו כי ילדי השחקנים יוכלו להגיע איתם ובמהלך הזמן החופשי כמובן להיות איתם. ארוחות הבוקר והצהריים היו מופרדות אך ארוחות הערב היו משותפות ויצרו הווי משותף בין כולם. כעת הקבוצה תחזור לשגרת האימונים בבית וגן, שם תתאמן עד להודעה על חידוש הליגה בקרוב. הבוקר, לאחר האימון, קיימו השחקנים קצת תרגילים עם הילדים שלהם על כר הדשא.

ברק יצחקי במחנה האימונים (באדיבות המועדון)

מי שסיכם את המחנה היה שחקן הקבוצה בוריס אינו שסיפר על מה שעבר עליו, על הקבוצה ובכלל מאז תחילת מבצע "שאגת הארי": "הרגשנו מאוד טוב במחנה. היה חשוב מאוד להיות כאן, יחד כקבוצה, לשמור על כושר ולהיות ביחד בתקופה הזאת".

"ביום שהכל התחיל הרגשנו שאנחנו לא מבינים מה קורה, אבל במועדון הסבירו לנו, ביקשו מאיתנו להירגע, וגרמו לנו להבין את המצב. ישר שאלו אותנו אם אנחנו רוצים לחזור למשפחות שלנו או להישאר בישראל, לראות איך יהיו הימים הבאים, אבל אנחנו, הזרים, החלטנו להישאר כי זה כמו משפחה בשבילנו. הקבוצה היא כמו משפחה עבורנו וממש שמחנו לבוא לכאן לאילת, שזה קצת יותר בטוח, כדי להתחיל את המחנה".

על המחנה היוצא דופן הוסיף: "באנו למחנה מסוג אחר, עם הזרים והמשפחות: "זאת הייתה יוזמה נהדרת של המועדון, ממש טובה, להביא אותנו לכאן, למחנה הזה באמצע המצב, כי ברגע הזה אנחנו ממש צריכים להיות ביחד, ואני חושב שצריך להגיד תודה גדולה לבעלים, ברק אברמוב, על הרגע הזה שהוא נתן לקבוצה, למשפחות ולצוות ולשחקנים, הביא את כולנו לפה ביחד וגרם לנו להרגיש ממש בבית. אנחנו רוצים להגיד תודה גדולה לאוהדים כי אנחנו מקבלים מהם הרבה מאוד הודעות שהם איתנו, ושלא צריך לפחד, אנחנו ממש שמחים ומרגישים ממש טוב".

בוריס אינו במחנה האימונים (באדיבות המועדון)

ירדן שועה במחנה האימונים (באדיבות המועדון)

אינו ניצל את הזמן גם לספר על קבלת הפנים ואיך הוא חש בבית"ר מהרגע שהגיע: "מהיום הראשון שהגעתי לאצטדיון טדי והוצגתי שם הרגשתי ממש בבית. זה היה רגע בלתי נשכח בקריירה שלי, וזה מראה שהם באמת אוהבים אותי והמועדון הזה כמו משפחה. אני מתגעגע מאוד לשחק בליגה, אני מקווה שהכל ייגמר בקרוב ואפשר יהיה לחזור לשחק. אני מרגיש בכושר, מרגיש טוב, גם הקבוצה, בגלל זה היה כ"כ חשוב לבוא לפה. שמרנו על כושר ואנחנו פשוט מחכים שהליגה תמשיך כדי שנוכל להמשיך לעשות את מה שאנחנו רוצים".