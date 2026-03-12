לחץ וריצה במדרגות: הבריחה של שחקניות איראן

פרטים חדשים על הדרמה סביב חמש שחקניות נבחרת איראן, שהצליחו להימלט ולקבל מקלט מדיני באוסטרליה, נחשפו בעדות של עדים מטעם BBC, שהיו במקום בזמן האירועים. לפי הדיווח, הם נכחו במלון בגולד קוסט וצפו בחלק מהרגעים הדרמטיים שהובילו בסופו של דבר לבקשת המקלט. התיאור מציג כיצד האירועים התרחשו בהדרגה, עד לרגע שבו השחקניות נעלמו מהמלווים האיראנים של המשלחת. חלק מהתיאורים מבוססים על תצפית ישירה של העדים עצמם.

על פי העדות, הסימן הראשון לכך שמשהו חריג מתרחש הגיע כאשר קבוצה קטנה של שחקניות איראניות נראתה בלובי המלון. לפחות שלוש שחקניות, עם צעיפים שחורים וחולצות אפורות של הנבחרת, שוחחו עם ארבעה אנשים נוספים. בתחילה סברו הנוכחים שמדובר באוהדים איראנים. בהמשך התברר כי הם היו חלק מהקהילה האיראנית המקומית בגולד קוסט.

לפי עדות ה-BBC, מה שבלט במיוחד היה האופן הנינוח שבו התנהלה השיחה. השחקניות נראו רגועות, שוחחו בחופשיות ואף צחקו. הדבר עורר סימני שאלה, משום שלפי דיווחים קודמים נטען כי כל 26 חברות הסגל נמצאות תחת פיקוח של שליחי המשטר. בנוסף נאמר כי אין להן גישה חופשית לאינטרנט או לאנשים מחוץ למשלחת.

השחקניות האיראניות במלון (IMAGO)

המפנה והמידע החשוב שגרם לשחקניות להחליט

במקביל החלו לפעול פעילי זכויות אדם באוסטרליה בניסיון ליצור קשר עם השחקניות. אחד מהם היה חוסאם אורוג’י, פעיל זכויות אדם איראני המתגורר בקווינסלנד. לדבריו, הפעילים ניסו להגיע אל השחקניות בדרכים שונות כדי להסביר להן את האפשרויות שעומדות בפניהן. המטרה הייתה לוודא שהן מקבלות מידע מדויק על האפשרות לבקש מקלט.

לדברי אורוג’י, אחת מנקודות המפנה הייתה התמיכה שקיבלו השחקניות באצטדיון במהלך המשחקים. פעילים הגיעו למשחקים, קראו בשמותיהן ואמרו להן שאם ירצו להישאר באוסטרליה יקבלו תמיכה. חלק מהשחקניות אף הודו לאחר מכן כי התמיכה הזו הייתה משמעותית עבורן. התחושה שהן לא לבד תרמה להחלטה הסופית של חלק מהן.

הפעילים ניסו גם להתמודד עם מידע שגוי שלדבריהם הועבר לשחקניות. לפי הדיווחים, נאמר לחלק מהן שאין ערובה שיוכלו להגיש בקשת מקלט ושהן עלולות להישלח למרכז מעצר למהגרים. אורוג’י וחבריו ניסו להסביר להן את האפשרויות המשפטיות הקיימות באוסטרליה. השיחות הללו הפכו לחלק חשוב בתהליך קבלת ההחלטות.

שחקניות נבחרת איראן (IMAGO)

לחץ בלובי וריצה במדרגות: רגע הבריחה

ביום שני אחר הצהריים, בסביבות 17:30, נפגשו כמה מהפעילים עם השחקניות בלובי המלון. מחוץ למלון עמדו שוטרים של המשטרה הפדרלית האוסטרלית, שנכחו במקום מאז הבוקר. בהתחלה הכול נראה רגוע למדי. על פי הדיווח, נדמה היה שהשחקניות פשוט יוצאות החוצה לשאוף אוויר כמו אחרות שעשו זאת קודם.

אך כעבור זמן קצר השתנתה האווירה באופן פתאומי. העדים מה-BBC תיארו את הרגעים הדרמטיים במלון: “התנועה הפתאומית הזו בלובי השקט הייתה די בולטת לעין. עקבנו אחריהם וצילמנו בטלפונים הניידים שלנו. חותמת הזמן בסרטון מראה שהשעה הייתה 18:08 בשעון המקומי”. לדברי העדים, ברגע אחד שניים מאנשי המשלחת האיראנית מיהרו לעבר גרם מדרגות שמוביל לחניון המלון – “אולם כשהם הגיעו למטה הם גילו שהמעבר סגור”.

“הדלת בתחתית המדרגות הייתה נעולה, והמשלחת האיראנית, שנראתה חרדה, נאלצה לחזור. השחקניות נעלמו, ועכשיו אנחנו יודעים שהיו חמש מהן”. הדבר התגלה בזמן השקיעה, כאשר שאר חברות הנבחרת התכנסו לארוחה ושמו לב שהן אינן נוכחות. בהמשך נמסר כי הן ביקשו מקלט באוסטרליה וקיבלו ויזות הומניטריות בתוך שעות. האירוע כולו היה תוצאה של תהליך ארוך ומורכב שהתרחש מאחורי הקלעים.