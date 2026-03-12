יום חמישי, 12.03.2026 שעה 19:43
כדורגל ישראלי

השחקנים הזרים של הפועל ת"א ינחתו בקפריסין

כשברקע האפשרות לחזרת המשחקים, כלל הזרים ואנשי הצוות פרט למאיימבו שנותר בארץ, צפויים להגיע ביממה הקרובה לאי השכן ויתאמנו שם. בשבת: משחק אימון

|
הפועל תל אביב (שחר גרוס)
הפועל תל אביב (שחר גרוס)

בהפועל תל אביב ממשיכים בהכנות לקראת חזרת המשחקים בכדורגל, כשממתינים להודעת פיקוד העורף ומשרד הספורט ועד אז, המועדון ממשיך להתאמן כששחקני נוער רבים עלו לחזק את הסגל, שחסר את כל הזרים פרט לפרננד מאיימבו שנותר בישראל.

כל יתר השחקנים הזרים ואנשי הצוות המקצועי שעזבו את ישראל בתחילת המלחמה עם איראן, ינחתו בקפריסין ביממה הקרובה ויערכו מחנה אימונים על מנת לשמור על הכושר לקראת האפשרות לחזור.

השחקנים של הפועל תל אביב שמרו בשבועיים האחרונים על כושר על סמך התוכנית שהשאירו אנשי הצוות המקצועי, אבל במקביל חלקם שמר על כושר במסגרות של קבוצות אחרות. למשל, אנדריאן קרייב התאמן בימים האחרונים עם קבוצתו לשעבר לבסקי סופיה.

אנדריאן קרייב. התאמן עם קבוצתו לשעבר (רדאד גאנדריאן קרייב. התאמן עם קבוצתו לשעבר (רדאד ג'בארה)

כזכור, במהלך השבוע האחרון פגשו האדומים את הפועל חיפה ונכנעו להם 3:2 במשחק ידידות. בשבת, תערוך הקבוצה משחק אימון נוסף, הפעם נגד מוליכת הליגה הלאומית מכבי פתח תקווה.

