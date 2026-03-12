ראשל"צ ניצחה את הפועל ת"א במשחק אימון

מרבית קבוצות ליגת העל לנוער חזרו בימים האחרונים למסגרת אימונים, בהן קבוצות הנוער של הפועל תל אביב והפועל ראשון לציון, שנפגשו היום בצהריים (חמישי) במתחם חודורוב למשחק אימון בו אירחה סגנית מוליכת טבלת ליגת העל את הקבוצה מעיר היין, שמדורגת בחלק התחתון של הטבלה.

נציגות נכבדת מקבוצת הנוער של הפועל ת"א מתגברת באופן משמעותי את השורות בקבוצת הבוגרים, שחזרה להתאמן בסגל חסר, מאחר ורוב השחקנים הזרים של הקבוצה אינם שוהים בארץ. ביום שלישי האחרון תשעה שחקנים מקבוצת הנוער נטלו חלק במשחק אימון בו פגשה את הפועל חיפה, שניצחה 2:3. את השער המצמק לזכות הפועל ת"א כבש רביד אוליצקי. מלבד אוליצקי שחקני נוער נוספים שהשתלבו בשורות הפועל ת"א הם השוער בן סורנסן, הבלם גאוגרגי קופרבה, המגן השמאלי עופר גלברד, הקשרים ירין שיוביץ, אלון מוסקוביץ ואיתמר חוסיד ושחקני ההתקפה רון תלמי ועומרי לוי, שחתם השבוע על חוזה לשלוש וחצי עונות נוספות בהפועל ת"א.

בהיעדרם של שחקנים אלה התייצבה הפועל ת"א למשחק בסגל משני, בהרכבה עלו גם שלושה שחקנים משורות קבוצת נערים א', שמדורגת במקום השני בטבלת ליגת העל ובהם: השוער נועם דר, המגן השמאלי ולנטין קוזדין, ילידי 2009 והקשר יותם כלפה, יליד 2010 שכבש שמונה שערים במדי קבוצת נערים א'. עוד עלו בהרכב האדומים: הנלי אגבו (2007), אלעד בן שמעון (2007) נועם ג'ורג' (2008), איתן בר יוסף (2008), רואי אוחנה (2008), רז תמר (2007), מקאי בנבניסטי (2007), שחר נחום (2007).

הפועל ראשל"צ עלתה בדקה ה-22 ליתרון 0:1, משער שכבש ליאם צפניה (2008). בדקה ה-50 הכתומים הכפילו את יתרונם ל-0:2, בזכות שער שכבש ניב מגור (2008). בדקה ה-55 ינון אלקוקין, שחקן קבוצת נערים א' שעלה כמחליף, מצא במסירה את שחר נחום, שכבש שער מצמק 2:1 לזכות הפועל ראשל"צ. הישאם טאהא (2007), קשר הפועל ת"א בעבר הלא רחוק, כבש צמד שערים מהירים (65’, 70’), שהקפיצו את יתרון האורחת ל-1:4.

שחקני הפועל תל אביב נוער מאוכזבים (ראובן שוורץ)

שלוש דקות לאחר שראשל"צ עלתה ליתרון נעצר המשחק לפרק זמן של למעלה מ-20 דקות, בשל התרעה על ירי לאזור המרכז ואזעקה שנשמעה. בדקה ה-86 הפועל ת"א כבשה שער על טהרת שחקני קבוצת נערים א', ינון אלקוקין שוב על תקן המבשל, הפעם עילאי מליחי הוא זה שסיים עם שער שקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 2:4 לזכות הפועל ראשל"צ.