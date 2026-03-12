יום חמישי, 12.03.2026 שעה 19:36
כדורסל ישראלי

סירב להצעה: אלכס טיוס דחה את הפועל חיפה

הקבוצה מהליגה הלאומית הציעה לסנטר הוותיק מאה אלף דולרים לעונה וחצי, אך אקס מכבי ת"א שלא מעוניין לחזור לישראל במצב הנוכחי דחה את הצפוניים

|
אלכס טיוס (איציק בלניצקי)
אלכס טיוס (איציק בלניצקי)

הפועל חיפה ממשיכה לחפש סנטר ישראלי וניסתה להנחית שם ענק בליגה הלאומית, כשפנתה לאלכס טיוס. הסנטר סירב להצעה שקיבל, כמאה אלף דולרים לעונה וחצי. בשלב זה טיוס לא מעוניין לחזור לישראל, ודאי שלא במצב הנוכחי. 

טיוס בן ה-38 שמתנשא לגובה של 2.03 מטרים, זכה ביורוליג עם מכבי תל אביב בעונת 2013/14, ואף הספיק לשחק בישראל גם במכבי אשדוד והפועל ירושלים.

באירופה, הסנטר עבר מועדונים כמו ריאל מדריד, קאנטו, וילרבאן, וארזה וגלאטסראיי. אין ספק שהחתמה כזאת הייתה מהווה שובר שוויון לליגה השנייה, אך כאמור, טיוס סירב. 

