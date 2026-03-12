סירב להצעה: אלכס טיוס דחה את הפועל חיפה

הפועל חיפה ממשיכה לחפש סנטר ישראלי וניסתה להנחית שם ענק בליגה הלאומית, כשפנתה לאלכס טיוס. הסנטר סירב להצעה שקיבל, כמאה אלף דולרים לעונה וחצי. בשלב זה טיוס לא מעוניין לחזור לישראל, ודאי שלא במצב הנוכחי.

טיוס בן ה-38 שמתנשא לגובה של 2.03 מטרים, זכה ביורוליג עם מכבי תל אביב בעונת 2013/14, ואף הספיק לשחק בישראל גם במכבי אשדוד והפועל ירושלים.

באירופה, הסנטר עבר מועדונים כמו ריאל מדריד, קאנטו, וילרבאן, וארזה וגלאטסראיי. אין ספק שהחתמה כזאת הייתה מהווה שובר שוויון לליגה השנייה, אך כאמור, טיוס סירב.