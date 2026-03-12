יום חמישי, 12.03.2026 שעה 19:37
ספורט אחר  >> שחייה

ביהמ"ש יכריע לגבי הקנס שהוטל על איגוד השחייה

הקנס בגובה 1.69 מיליון השקלים יופחת? המדינה מתנגדת, בית המשפט יקבל החלטה האם להקל בתשלומים הכבדים שעלולים לפגוע בעתיד השחייה הישראלית

|
עו״ד אוהד כהן (יח
עו״ד אוהד כהן (יח"צ)

האם איגוד השחייה ישלם את הקנס בגובה 1.69 מיליון השקלים שהוטל עליו מטעם המדינה או שיקבל הקלה בתשלומים? בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים ידון בסוף החודש בעתירה שהגיש איגוד השחייה נגד ההחלטה להטיל עליו את הקנס הכבד שעלול להשפיע על עתיד השחייה הישראלית, לאחר שאתמול (רביעי) הפרקליטות הגיבה בשם משרד האוצר ומשרד התרבות והספורט וטענה כי יש לדחות את הבקשה.

כזכור, איגוד השחייה פנה באמצעות עו"ד אוהד כהן לבית המשפט המחוזי לעניינים מנהליים בירושלים והגיש עתירה מנהלית נגד המדינה כדי להפחית את הקנס הגבוה שעומד על כ-1.69 מיליון שקלים. הקנס הוטל על ידי משרד האוצר לאחר שבאסיפה הכללית של האיגוד לא אושרו כלל המסמכים שנחוצים כדי לקבל תקציבים מהמדינה, בהם דו"ח כספי לשנת 2022 שלא הוגש במועדו, וזאת בשל מחלוקות פנימיות בתוך האיגוד שמנעו זאת.

לאחר הגשת העתירה מצידו של עו"ד אוהד כהן לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים, שטען כי "הקנס לא מידתי, הסכום הוא גבוה ומעולם לא היה קנס בסדר גודל שכזה מצד המדינה", כעת הפרקליטות הגיבה לעתירה בשם משרד האוצר ומשרד התרבות והספורט שהטילו את הקנס המדובר על איגוד השחייה.

נציגת המדינה, עו"ד שיקמה שרגא, טענה כי המסמכים הדרושים הוגשו לרשויות המדינה באיחור רב מצד איגוד השחייה, גם לאחר שניתנו ארכות רבות, ולכן ניתן הקנס שהוא בעיניה היה מידתי. "דין העתירה להידחות. החלטות המשיבים התקבלו כדין, מצויות בתוך מתחם הסבירות, הן מידתיות ולא נפל בהן כל פגם שיכול להצדיק התערבות שיפוטית", כך כתבה לבית המשפט.

בתשובת המדינה צוין כי אכן "הוטלה סנקציה בשיעור של 20% מכספי התמיכה לשנת 2022 בסך 1,690,831 ש"ח, לא כולל ריבית והצמדה, כאשר סך כל כספי התמיכה שקיבלה העותרת בשנה זו עמדו על 8,454,155 ש"ח. הסנקציה הוטלה על העותרת לאחר מתן הזדמנויות רבות שניתנו לה להשלים את הגשת הדו"חות, ושמיעת טענותיה בעל פה ובכתב והיעתרות לבקשת האיגוד לפריסת החוב לתשלומים תוך ויתור על הריבית וההצמדה שנצברו".

עו"ד שרגא הדגישה כי "בהחלטות לא נפל כל פגם המצדיק התערבות בית המשפט הנכבד בשיקול הדעת שהופעל על ידי המשיבים (אגף החשב הכללי במשרד האוצר ומשרד התרבות והספורט, א.מ). מדובר בהחלטות שניתנו בהתאם לסמכות בדין, לאחר שהתנהל הליך סדור בו נשמעו כל טענות העותרת, וכן לאחר שאלו נבחנו באופן מעמיק ובשים לב לשיקולים רחבים ושיקולי שוויון. ההחלטות אינן חורגות ממתחם הסבירות, הן סבירות בנסיבות העניין ואף מידתיות".

באיגוד השחייה חוזרים וטוענים כי ההשלכות של הקנס הגבוה עלולות לפגוע בשחייה הישראלית לשנים קדימה ועל כן ביקשו להפחית ממנו, אך המדינה מתנגדת לכך כאמור. בדיון שיתקיים בסוף החודש, בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים יקבע האם הקנס הוא אכן מידתי או שניתן להפחית מהתשלומים. סגן נשיא בית המשפט המחוזי, ארנון דראל, ינהל את התיק.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
