איתן בורג: המסע במכללות ודילמת הקיץ עם מכבי

במרחק אלפי קילומטרים מישראל, בתוך האווירה המחשמלת של הטומפסון בוייל ארנה בנוקסוויל, איתן בורג עובר את השיעור החשוב ביותר בקריירה שלו. עבור מי שסומן כבר בגיל צעיר כאחד הכישרונות האינטליגנטיים ביותר שצמחו כאן, המעבר למכללת טנסי מקונפרנס ה-SEC הקשוח לא היה רק מעבר גאוגרפי, אלא כניסה לעולם שבו הפיזיות היא דת והתחרות על כל דקת פרקט היא מלחמת הישרדות.

שורשים של מנהיג: מראשון לציון ועד לבני הרצליה

סיפורו של בורג מתחיל במגרשים של ראשון לציון. בעוד שרבים מחבריו חלמו על ה-NBA דרך מהלכים וירטואוזיים, בורג בנה את עצמו דרך יסודות קשיחים. הוא בלט במדי הגימנסיה הריאלית ראשון לציון בליגת התיכונים, שם הראה לראשונה את השילוב הנדיר של קליעה קטלנית מבחוץ ויכולת הובלת כדור תחת לחץ.

הפריצה הגדולה לתודעה הישראלית התרחשה בבני הרצליה. תחת הדרכתו של אורן אהרוני, בורג לא רק קיבל דקות, הוא הפך לשחקן משמעותי בליגת העל. היכולת שלו לקחת אחריות ברגעים מכריעים היא שצדה את עיני חובבי הכדורסל, והעבודה שהוא בעיקר לא מפחד לקחת את הכדור, גם אם משחקים איתו זרים מוכשרים יותר, הפכה אותו לשחקן משמעותי כזה שגם בנבחרת ישראל לא התעלמו ממנו בקיץ האחרון.

איתן בורג: המסע המורכב בטנסי והדילמה של הקיץ

קשיי הקליטה בנוקסוויל

כשבורג בחר בטנסי, הוא ידע שהוא הולך לאחת התוכניות התובעניות ביותר בארצות הברית תחת המאמן הוותיק ריק בארנס. טנסי של העונה היא קבוצה פיזית מאוד, הגנתית, כזו שלא עושה הנחות לאף שחקן שנה ראשונה, מוכשר ככל שיהיה.

תחילת העונה לא הייתה קלה. בורג, שהתרגל להיות השחקן שדרכו עובר כל כדור, מצא את עצמו נלחם על מקומו ברוטציה. הקצב האמריקאי, העוצמות, האתלטיות של שחקני המכללה ושיטת המשחק הקשוחה של בארנס הצריכו זמן הסתגלות ארוך מהצפוי. היו שבועות שבהם הדקות היו מועטות, והיו מי שתהו האם המעבר המהיר למכללות היה הצעד הנכון.

אך לאחרונה, עם הכניסה לישורת האחרונה של העונה ולמשחקי ה"מאני טיים" בטורניר הקונפרנס וההכנות לטורניר ה-NCAA, משהו השתנה. בורג חזר לרוטציה של הוולונטירס, הביטחון חזר, הקליעה החלה להיכנס והוא מוכיח שהוא מסוגל לתרום גם ברמות הגבוהות ביותר של כדורסל המכללות, במיוחד בדקות שבהן הקבוצה זקוקה לקור רוח וקבלת החלטות חכמה.

איתן בורג בנבחרת ישראל (IMAGO)

החיזור הצהוב והמחסום החוקי

בזמן שבורג נאבק על מקומו בארה"ב, הטלפון של הסוכנים שלו לא הפסיק לצלצל. מכבי תל אביב ועודד קטש בראשה, רצו את בורג כבר בקיץ האחרון. קטש ראה בו את הגיבוי הישראלי המושלם לתמיר בלאט וראו בו שחקן שיכול לגדול בתוך המערכת של היורוליג.

החיזור נמשך גם במהלך העונה, כשהצהובים חיפשו חיזוק ישראלי נוסף, הציעו לו חוזה גבוה יחסית, אך המהלך לא יצא לפועל משתי סיבות מרכזיות: הראשונה היא תקנונית, על פי איגוד הכדורסל שחקן לא יכול לחזור לישראל תוך כדי עונת המכללות. הסיבה השנייה הייתה אישית: בורג בחר להישאר. הוא החליט שהוא לא מוותר לעצמו, שהוא רוצה לסיים את העונה בטנסי, לעבור את "טבילת האש" במלואה ולהוכיח שהוא יכול להצליח בבמה הגדולה בעולם לסטודנטים.

איתן בורג בפעולה (רויטרס)

צומת הדרכים: כסף גדול או הביתה למכבי?

בקיץ הקרוב, איתן בורג יעמוד בפני אחת ההחלטות הגורליות בקריירה שלו. המצב היום בליגת המכללות השתנה בזכות חוקי ה-NIL המאפשרים לשחקנים להרוויח סכומי כסף משמעותיים מחסויות. בורג, כשחקן מוערך בתוכנית יוקרתית כמו טנסי, יכול לזכות לחוזה גבוה מאוד אם יבחר להישאר לשנה נוספת במכללות. עבור שחקן צעיר, מדובר בהזדמנות כלכלית שקשה להתעלם ממנה, לצד המשך ההתפתחות הפיזית תחת המערכת האמריקאית.

מנגד, מחכות הקבוצות הגדולות בישראל. בקיץ הקרוב, החזרה לארץ תהיה אפשרית. אגב, מאמן הצהובים עודד קטש ובורג מחוברים היטב והגארד הצהיר כבר שקטש הוא אחד מהמאמנים שהוא הכי אוהב, והיה רוצה להתאמן אצלם והוא מעריץ אותו עוד מאז שקטש היה שחקן. ככה שבמידה והמאמן ימשיך להיות על הקווים של הצהובים, סיכוי גבוה שנראה את בורג חוזר למכבי ת"א.

אך אל תתפלאו אם בורג יקרא את המפה ויחליט להישאר עונה נוספת בטנסי כדי להשתפר, להרוויח כסף ולהמשיך את התהליך שלו כדי לגרום לחלום ה-NBA להמשיך להיות בגדר חלום. אבל רגע לפני ינסה הגארד להמשיך לעזור לטנסי בטורניר הגדול.

