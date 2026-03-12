יום חמישי, 12.03.2026 שעה 19:45
כדורסל עולמי  >> יורוליג

"אף אחד לא נהנה מהאווירה הזו, זה לא אידיאלי"

קפטן ברצלונה סטורנסקי התייחס למפגש מול הפועל ת"א מחר ב-21:30: "המצב מותיר הרגשה רעה. בכל הנוגע לכישרון, יש לה את אחד הסגלים הטובים ביורוליג"

|
תומאש סטורנסקי (IMAGO)
תומאש סטורנסקי (IMAGO)

הפועל תל אביב תצא מחר (שישי, 21:30) למשחק נוסף ביורוליג, כשתפגוש את ברצלונה למפגש ללא קהל, ברקע המצב הביטחוני שהשבית את ענפי הספורט הישראלים. מי שהתייחס לכך בראיון בספרד הוא קפטן הקטלונים, תומאש סטורנסקי.

“המצב מותיר הרגשה רעה, אף אחד לא אוהב את זה. אף אחד לא נהנה מהאווירה הזו, זה לא אידיאלי, אבל זה מה שאנחנו צריכים לעשות”, אמר השחקן הצ’כי והתייחס גם להתמודדות הקודמת בין הצדדים: “עבר הרבה זמן מאז המשחק הראשון נגדם. יש לנו עכשיו מאמן חדש והם התחילו בצורה טובה מאוד. זה יהיה קשה.

“בכל הנוגע לכישרון, יש להפועל את אחת הקבוצות הטובות ביורוליג. אנחנו שמחים מאיך ששיחקנו במשחק הליגה האחרון, אבל אנחנו נצטרך לחזור על ההופעה הזו גם ביורוליג”.

שחקני ברצלונה מתאספים לתדרוך (IMAGO)שחקני ברצלונה מתאספים לתדרוך (IMAGO)

“צריכים לבוא בגישה שכל משחק הוא האחרון שלנו”

ברצלונה רוצה לחזור למסלול הניצחונות במפעל האירופי אחרי שלושה הפסדים רצופים, וסטורנסקי מודע לחשיבות הניצחונות באולם הביתי: “כל משחק הוא גמר. זה קשה עבורנו כי המשחק האחרון ששיחקנו בו בבית היה לפני חודש, ועכשיו אנחנו בלי האוהדים שלנו.

“אנחנו חייבים לנצח מחר לא משנה מה, ואז לקחת כל משחק לגופו”, הוסיף. “אנחנו צריכים לבוא בגישה שכל משחק הוא האחרון שלנו. המנטליות הזו עוזרת לתת 100 אחוז בכל משחק ולא לשים על עצמנו לחץ מיותר, יותר ממה שכבר יש עלינו”.

