"לא ראוי שאיראן תגיע למונדיאל, עבור ביטחונה"

בצל המלחמה בין ישראל לאיראן, יש לא מעט דיונים בנוגע להשתתפות הנבחרת במונדיאל הקרוב, אשר רובו ייערך בארצות הברית. היום (חמישי) נשיא ארה”ב צייץ בחשבון הטוויטר שלו את דעתו בנושא.

“נבחרת איראן בכדורגל מוזמנת למונדיאל, אבל אני באמת לא מאמין שזה ראוי שהם יהיו שם, למען חייהם ובטיחותם. תודה על תשומת הלב לעניין הזה! הנשיא דונלד ג'יי טראמפ”.

נבחרת איראן הייתה אמורה לשחק את כל משחקיה בארצות הברית, אבל בשל המצב הרעוע בין שתי המדינות ספק גדול אם הנבחרת אכן תגיע לאליפות העולם הקרובה, למרות הציפייה והרצון הגדול להשתתף באירוע הספורט הגדול בעולם.