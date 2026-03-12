"לא ראוי שאיראן תגיע למונדיאל, עבור ביטחונה"

בצל המלחמה בין ישראל לאיראן, יש לא מעט דיונים בנוגע להשתתפות הנבחרת במונדיאל הקרוב, אשר רובו ייערך בארצות הברית. היום (חמישי) נשיא ארה”ב צייץ בחשבון הטוויטר שלו את דעתו בנושא.

“נבחרת איראן בכדורגל מוזמנת למונדיאל, אבל אני באמת לא מאמין שזה ראוי שהם יהיו שם, למען חייהם ובטיחותם. תודה על תשומת הלב לעניין הזה! הנשיא דונלד ג'יי טראמפ”.

נבחרת איראן הייתה אמורה לשחק את כל משחקיה בארצות הברית, אבל בשל המצב הרעוע בין שתי המדינות ספק גדול אם הנבחרת אכן תגיע לאליפות העולם הקרובה, למרות הציפייה והרצון הגדול להשתתף באירוע הספורט הגדול בעולם.

שחקני נבחרת איראן (IMAGO)

“כל עוד יש מלחמה, יהיה קשה לאיראן להצטרף”

אתמול הצהיר שר הספורט האיראני, אחמד דוניאמאלי כי: "בהתאם למצב הנוכחי, איראן לא תשתתף בגביע העולם בארצות הברית". אך הצהרה זו אינה נסיגה של איראן מהטורניר, אלא תגובה איראנית להצהרה הבוקר של אינפנטינו על שיחתו עם טראמפ.

בשיחה בין השניים הובהר כי מבחינת פיפ"א וארצות הברית איראן מוזמנת ומתקבלת בברכה למשחקי גביע העולם בקיץ הקרוב. למעשה, הצהרתו של השר זהה למה שאמר מהדי טאג', יו"ר התאחדות הכדורגל האיראנית, פעמיים בשבוע וחצי האחרונים: כל עוד יש מלחמה, יהיה קשה לאיראן להשתתף.

גביע העולם, איראן תגיע? (IMAGO)

הפרוטוקול לנסיגה מהמונדיאל, במיוחד כאשר מדובר במדינה שנסוגה ולא בהשעיה של המדינה על ידי פיפ"א, עובד אחרת, והשלכותיו קשות. הרפובליקה האסלאמית של איראן, או מה שנותר ממנה, לא בהכרח רוצה בכך.