דריו זופריץ' המריא לקרואטיה לפגוש את בנו

מאמן הפועל חיפה, חיים סילבס, אישר לבלם הקרואטי דריו זופריץ' לצאת לארץ מולדתו למספר ימים, זאת על מנת לשהות עם רעייתו ובנו שרק נולד לפני פחות משבוע. השחקן היה אמור לצאת לשלושה ימים על פי התכנון המקורי אחרי המשחק מול מכבי ת"א אך אז החלה המלחמה עם איראן.

עכשיו כאשר התאפשרה הטיסה, הבלם עזב ויחזור בשבוע הבא בתקווה לחידוש משחקי הליגה בסוף השבוע. המשחקים אמורים להתחדש בהתאם להנחיות פקוד העורף.

בגזרת הפצועים, הקשר רוי נאווי ממשיך בשיקום המתקדם שלו. בקבוצה משוכנעים שהקשר יעמוד למשחקי הפליאוף ואולי עוד קודם לכן. בהפועל חיפה מעידים על אווירה טובה בעקבות הניצחון במשחק הידידות 2:3 מול הפועל ת"א באמצע השבוע, דבר אשר לטענתם מעיד על המשכיות.

רוי נאווי עם הכדור (עמרי שטיין)

כרגע, אף אחד לא יכול לדבר על תוכניות לעונה הבאה עד אשר הקבוצה, שנמצאת היום רק 4 נקודות מהקו האדום, תבטיח את הישארותה בליגת העל. חניכיו של חיים סילבס יקוו להמשיך היכולת הטובה ממשחק האימון גם כשתחזור הליגה ולא יסתבכו במאבקי התחתית.