יום חמישי, 12.03.2026 שעה 17:23
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

דריו זופריץ' המריא לקרואטיה לפגוש את בנו

בלם הפועל חיפה לא הצליח לטוס ללידה בשל פרוץ המלחמה, וקיבל אישור לצאת לארץ מולדתו למספר ימים כדי להיות עם רעייתו. וגם: השיקום של רוי נאווי

|
שחקני הפועל חיפה בטירוף (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל חיפה בטירוף (מרטין גוטדאמק)

מאמן הפועל חיפה, חיים סילבס, אישר לבלם הקרואטי דריו זופריץ' לצאת לארץ מולדתו למספר ימים, זאת על מנת לשהות עם רעייתו ובנו שרק נולד לפני פחות משבוע. השחקן היה אמור לצאת לשלושה ימים על פי התכנון המקורי אחרי המשחק מול מכבי ת"א אך אז החלה המלחמה עם איראן.

עכשיו כאשר התאפשרה הטיסה, הבלם עזב ויחזור בשבוע הבא בתקווה לחידוש משחקי הליגה בסוף השבוע. המשחקים אמורים להתחדש בהתאם להנחיות פקוד העורף.

בגזרת הפצועים, הקשר רוי נאווי ממשיך בשיקום המתקדם שלו. בקבוצה משוכנעים שהקשר יעמוד למשחקי הפליאוף ואולי עוד קודם לכן. בהפועל חיפה מעידים על אווירה טובה בעקבות הניצחון במשחק הידידות 2:3 מול הפועל ת"א באמצע השבוע, דבר אשר לטענתם מעיד על המשכיות.

רוי נאווי עם הכדור (עמרי שטיין)רוי נאווי עם הכדור (עמרי שטיין)

כרגע, אף אחד לא יכול לדבר על תוכניות לעונה הבאה עד אשר הקבוצה, שנמצאת היום רק 4 נקודות מהקו האדום, תבטיח את הישארותה בליגת העל. חניכיו של חיים סילבס יקוו להמשיך היכולת הטובה ממשחק האימון גם כשתחזור הליגה ולא יסתבכו במאבקי התחתית.

