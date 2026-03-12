יום חמישי, 12.03.2026 שעה 17:39
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

ינאי הציע לשטינברג: סיום הליגה בבועה בסופיה

בעלי הפועל ת"א הציע ליו"ר המנהלת בכדורסל שישקול לעשות את מה שעשו ב-NBA בקורונה, רק בבולגריה. האחרון דחה את המהלך, בינתיים זרים בבלגרד עוזבים

|
אנטוניו בלייקני ותמיר בלאט (רדאד ג'בארה)
אנטוניו בלייקני ותמיר בלאט (רדאד ג'בארה)

אין ספק שיש דברים בישראל כרגע שחשובים יותר מהספורט, בימים הקשים הללו, אבל עדיין ראשי הענף צריכים לשבת ולנסות ולהבין כיצד אפשר לסיים את העונה, לאחר שבעונה שעברה הליגה לא הגיעה לסיומה כשנותר משחק אחד בגמר בין הפועל ירושלים לבין מכבי תל אביב, אחרי שכל קבוצה ניצחה משחק אחד.

קשה לתכנן כשאין אופק ובעיקר ודאות לגבי מתי המלחמה מול איראן וחיזבאללה תסתיים, ועדיין אין ספק שבמנהלת ירצו לראות את העונה מגיעה לסיומה. בינתיים, ל-ONE נודע שעופר ינאי הציע ליו”ר המנהלת בכדורסל, ארי שטינברג, פיתרון כדי לסיים את הליגה.

סיום העונה בבועה בסופיה

ההצעה של בעלי הפועל תל אביב לשטינברג הייתה לסיים את הליגה עם בועה, כמו שעשו ב-NBA בזמנו, בסופיה. ינאי פירט ליו”ר המנהלת חלק מהתוכנית, כשהסביר שיש מספר אולמות כדי להתאמן ולשחק ושזה מהלך שיכול לצאת אל הפועל.

עופר ינאי (חגי מיכאלי)עופר ינאי (חגי מיכאלי)

שטינברג דחה על הסף את ההצעה הזו של בעלי הפועל תל אביב, כשכרגע לא מעט זרים מהליגה שהגיעו לבלגרד ועברו תחילה אימונים אצל צוות האימון של מכבי תל אביב והפועל ירושלים לאט לאט עוזבים לארצות הברית כדי להמשיך לשמור על כושר שם.

שטינברג: “מקבלים כל יום הצעות”, גורם בהפועל ת”א עקץ

ארי שטינברג בתגובה: “אנחנו מקבלים כל יום הצעות מה לעשות. יש גם כאלה אינטרסנטים שרוצים שנעצור את הליגה, כל אחד לפי ענייניו. בועה מבחינתנו זה מוצא אחרון, אין סיבה לרוץ לעשות את זה, כי אפשר לעשות את זה גם בחודש מאי. נבחן כל דבר לגופו. אנחנו מבחינתנו נעשה הכל כדי להמשיך את הליגה ולסיים אותה מבחינה ספורטיבית, כל עוד זה תלוי בנו”.

ארי שטינברג (חגי מיכאלי)ארי שטינברג (חגי מיכאלי)

גורם בכיר בהפועל ת”א בתגובה: “במנהלת חושבים שכל הזרים יחזרו מארצות הברית? שיש ערך תחרותי לליגה אחרי הפסקה כזו גדולה? הבעיה שיש לנו יו”ר ומנכ”ל לליגה שחושבים שהטיפול במשבר מבחינתם הוא לדאוג ליח”צ של מכבי בזה שארגנו לזרים אימון עם עודד קטש ולא למצוא פיתרון אמיתי”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */