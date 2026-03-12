ינאי הציע לשטינברג: סיום הליגה בבועה בסופיה

אין ספק שיש דברים בישראל כרגע שחשובים יותר מהספורט, בימים הקשים הללו, אבל עדיין ראשי הענף צריכים לשבת ולנסות ולהבין כיצד אפשר לסיים את העונה, לאחר שבעונה שעברה הליגה לא הגיעה לסיומה כשנותר משחק אחד בגמר בין הפועל ירושלים לבין מכבי תל אביב, אחרי שכל קבוצה ניצחה משחק אחד.

קשה לתכנן כשאין אופק ובעיקר ודאות לגבי מתי המלחמה מול איראן וחיזבאללה תסתיים, ועדיין אין ספק שבמנהלת ירצו לראות את העונה מגיעה לסיומה. בינתיים, ל-ONE נודע שעופר ינאי הציע ליו”ר המנהלת בכדורסל, ארי שטינברג, פיתרון כדי לסיים את הליגה.

סיום העונה בבועה בסופיה

ההצעה של בעלי הפועל תל אביב לשטינברג הייתה לסיים את הליגה עם בועה, כמו שעשו ב-NBA בזמנו, בסופיה. ינאי פירט ליו”ר המנהלת חלק מהתוכנית, כשהסביר שיש מספר אולמות כדי להתאמן ולשחק ושזה מהלך שיכול לצאת אל הפועל.

עופר ינאי (חגי מיכאלי)

שטינברג דחה על הסף את ההצעה הזו של בעלי הפועל תל אביב, כשכרגע לא מעט זרים מהליגה שהגיעו לבלגרד ועברו תחילה אימונים אצל צוות האימון של מכבי תל אביב והפועל ירושלים לאט לאט עוזבים לארצות הברית כדי להמשיך לשמור על כושר שם.

שטינברג: “מקבלים כל יום הצעות”, גורם בהפועל ת”א עקץ

ארי שטינברג בתגובה: “אנחנו מקבלים כל יום הצעות מה לעשות. יש גם כאלה אינטרסנטים שרוצים שנעצור את הליגה, כל אחד לפי ענייניו. בועה מבחינתנו זה מוצא אחרון, אין סיבה לרוץ לעשות את זה, כי אפשר לעשות את זה גם בחודש מאי. נבחן כל דבר לגופו. אנחנו מבחינתנו נעשה הכל כדי להמשיך את הליגה ולסיים אותה מבחינה ספורטיבית, כל עוד זה תלוי בנו”.

ארי שטינברג (חגי מיכאלי)

גורם בכיר בהפועל ת”א בתגובה: “במנהלת חושבים שכל הזרים יחזרו מארצות הברית? שיש ערך תחרותי לליגה אחרי הפסקה כזו גדולה? הבעיה שיש לנו יו”ר ומנכ”ל לליגה שחושבים שהטיפול במשבר מבחינתם הוא לדאוג ליח”צ של מכבי בזה שארגנו לזרים אימון עם עודד קטש ולא למצוא פיתרון אמיתי”.