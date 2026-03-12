יום חמישי, 12.03.2026 שעה 16:33
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
72%7020-748564דטרויט פיסטונס
68%6932-747465בוסטון סלטיקס
63%7330-771867ניו יורק ניקס
59%7585-780266קליבלנד קאבלירס
56%7065-716362אורלנדו מג'יק
55%7428-749866טורונטו ראפטורס
53%7636-760166פילדלפיה 76'
52%7631-765765אטלנטה הוקס
51%7849-800967מיאמי היט
51%7607-789068שארלוט הורנטס
44%7395-708564מילווקי באקס
44%7876-765066שיקגו בולס
28%7530-700865ברוקלין נטס
25%7857-727165אינדיאנה פייסרס
25%7731-709163וושינגטון וויזארדס
 מערב 
76%7137-773866אוקלהומה ת'אנדר
75%7016-749363סן אנטוניו ספרס
65%7183-748865יוסטון רוקטס
61%7753-800767דנבר נאגטס
59%7071-720764פיניקס סאנס
58%7767-793167מינסוטה טימברוולבס
56%7564-754266לוס אנג'לס לייקרס
52%7526-762966גולדן סטייט ווריורס
52%7115-719764לוס אנג'לס קליפרס
45%7789-763166פורטלנד בלייזרס
35%7567-733165דאלאס מאבריקס
34%7809-752765ניו אורלינס פליקנס
32%7755-752865ממפיס גריזליס
30%8252-780666יוטה ג'אז
25%8082-743667סקרמנטו קינגס

"אני צריך להיות השגריר לישראל ולפלסטין"

אלוף ה-NBA לשעבר, מטא וורלד פיס, התבטא בחשבון ה-X שלו על המלחמה: "יש לי ניסיון בליישב סכסוכים. אשמח לשבת עם נציגי המזרח התיכון במשך שבוע"

|
מטא וורלד פיס (רויטרס)
מטא וורלד פיס (רויטרס)

הסכסוך הישראלי-פלסטיני גרר עימו תגובות רבות לאורך השנים. חלקן מאחדות, חלקן מפלגות, אבל מטא וורלד פיס, אלוף ה-NBA לשעבר ששינה את שמו מרון ארטסט במטרה להביא שלום עולמי, סיפק את התגובה השונה מכולם.

“אני צריך להיות שגריר ארצות הברית לישראל ופלסטין”, צייץ בחשבון ה-X שלו. “מתי שהתפקיד יתפנה, אני רוצה שהשם שלי יילקח בחשבון. אני צריך לעזור למזרח התיכון. התקשורת שם כל כך לקויה.

“יש לי ניסיון בליישב סכסוכים, יותר ניסיון מלאחרים. אני גם הלהבתי להשיג שלום עולמי וגם זיהיתי הזדמנויות להשיג שלום עולמי וחיים שקטים. אני מחויב לתת את כולי לשרת את ארצות הברית והעולם. בעיקר במזרח התיכון ובצפון אפריקה”.

דונלד טראמפ. יקשיב לשחקן העבר? (רויטרס)דונלד טראמפ. יקשיב לשחקן העבר? (רויטרס)

הפורוורד שמזוהה יותר מכל עם הלוס אנג’לס לייקרס, צייץ לא מעט בנושא כשלפני כן גם כתב: “אשמח לשבת עם כל נציגי מדינות המזרח התיכון במשך שבוע כדי להגיע לפתרון. אני מאמין בכולכם. בהירים וכהים. יש לי פתרון נהדר ליצור עולם טוב יותר עבור הילדים באזור הזה”.

כשבוע אחרי פתיחת המלחמה עם איראן שחקן הכדורסל לשעבר צייץ: “אנחנו רוצים שכל הצדדים במזרח התיכון יחדלו מאש. יש דרך טובה יותר לפתור את הבעיה. הדרך הטובה יותר היא דרך המטא. אל תקשיבו לאנשים שמלקקים לאחרים בשביל רווח אישי. הם יסכימו עם כל אחד גם אם זה אומר להכאיב לאחרים בשביל שירוויחו כסף או ישיגו עסקה.

“אני לעומת זאת, דחיתי מספר הצעות להיות מעורב עם אנשים חזקים. מצטער, אבל אני לא יכול להיות ‘יס מן’. אין צורך להזכיר שמות. אני באמת רוצה את הטוב ביותר עבור כל הצדדים וכל האג’נדות שמבוססות על שקרים ומניפולציות ייכשלו במלואן”.

