"אני צריך להיות השגריר לישראל ולפלסטין"

הסכסוך הישראלי-פלסטיני גרר עימו תגובות רבות לאורך השנים. חלקן מאחדות, חלקן מפלגות, אבל מטא וורלד פיס, אלוף ה-NBA לשעבר ששינה את שמו מרון ארטסט במטרה להביא שלום עולמי, סיפק את התגובה השונה מכולם.

“אני צריך להיות שגריר ארצות הברית לישראל ופלסטין”, צייץ בחשבון ה-X שלו. “מתי שהתפקיד יתפנה, אני רוצה שהשם שלי יילקח בחשבון. אני צריך לעזור למזרח התיכון. התקשורת שם כל כך לקויה.

“יש לי ניסיון בליישב סכסוכים, יותר ניסיון מלאחרים. אני גם הלהבתי להשיג שלום עולמי וגם זיהיתי הזדמנויות להשיג שלום עולמי וחיים שקטים. אני מחויב לתת את כולי לשרת את ארצות הברית והעולם. בעיקר במזרח התיכון ובצפון אפריקה”.

דונלד טראמפ. יקשיב לשחקן העבר? (רויטרס)

הפורוורד שמזוהה יותר מכל עם הלוס אנג’לס לייקרס, צייץ לא מעט בנושא כשלפני כן גם כתב: “אשמח לשבת עם כל נציגי מדינות המזרח התיכון במשך שבוע כדי להגיע לפתרון. אני מאמין בכולכם. בהירים וכהים. יש לי פתרון נהדר ליצור עולם טוב יותר עבור הילדים באזור הזה”.

כשבוע אחרי פתיחת המלחמה עם איראן שחקן הכדורסל לשעבר צייץ: “אנחנו רוצים שכל הצדדים במזרח התיכון יחדלו מאש. יש דרך טובה יותר לפתור את הבעיה. הדרך הטובה יותר היא דרך המטא. אל תקשיבו לאנשים שמלקקים לאחרים בשביל רווח אישי. הם יסכימו עם כל אחד גם אם זה אומר להכאיב לאחרים בשביל שירוויחו כסף או ישיגו עסקה.

“אני לעומת זאת, דחיתי מספר הצעות להיות מעורב עם אנשים חזקים. מצטער, אבל אני לא יכול להיות ‘יס מן’. אין צורך להזכיר שמות. אני באמת רוצה את הטוב ביותר עבור כל הצדדים וכל האג’נדות שמבוססות על שקרים ומניפולציות ייכשלו במלואן”.