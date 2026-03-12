ליגת העל עשויה לחזור רק אחרי פגרת הנבחרות

מנהלת הליגות בכדורגל שואפת להחזיר את ליגת העל והליגה הלאומית לפעילות בסוף השבוע הבא, ה-21.3, אך ייתכן כי האישור לכך יינתן רק לאחר פגרת הנבחרת. בפיקוד העורף לא ממהרים לתת “אור ירוק” לחזרת המשחקים, אפילו ללא קהל, זאת לאור ההסלמה הביטחונית המשמעותית והצטרפות ארגון חיזבאללה למלחמה לצד איראן.

לאחר המחזור המתוכנן לסוף השבוע הבא, הליגה יוצאת בכל מקרה לפגרה בשל משחקי הנבחרות. נבחרת ישראל צפויה לקיים משחק אימון מול נבחרת גאורגיה ב-26.3, ובמערכת הביטחון בוחנים האם נכון לחדש את הפעילות המקומית לפני מועד זה. הערכת מצב מכרעת בנושא תתקיים ביום ראשון הקרוב, אז יתקבלו החלטות סופיות מול גופי הביטחון.

עולם הכדורגל הישראלי נמצא כעת באחת מנקודות המתח הגבוהות שידע בשנים האחרונות. בעוד הקבוצות מנסות לשמור על שגרה מקצועית ומתאמנות לקראת החזרה למגרשים, עננת חוסר ודאות כבדה מרחפת מעל חידוש הליגה. חלק גדול מהשחקנים הזרים כבר נמצא בישראל, וחלק גדל מאלו שעזבו אמורים לנחות בימים הקרובים, אך נכון לרגע זה לא ברור האם התנאים יאפשרו את קיום המשחקים כמתוכנן.

הליו וארלה וגרגורי מורוזוב (רדאד ג'בארה)

הסיבה המרכזית לדריכות השיא היא ההסלמה הביטחונית שנרשמה במהלך הלילה האחרון, הכוללת ירי גובר מצד איראן וחיזבאללה במתכונת של התקפות מתואמות לעבר שטח ישראל. במנהלת הליגות עוקבים בדאגה אחרי ההתפתחויות ומבהירים כי הם ימתינו להכרעת פיקוד העורף.

השאלות שעל הפרק הן האם מערכת הביטחון תעניק את האישור המיוחל במועד המקורי ב-21.3, ומה יהיו המגבלות שיוטלו על הקבוצות. התרחיש המרכזי שנבדק כרגע הוא חזרה לפעילות ללא קהל במטרה למזער סיכונים, אך הכל כפוף להערכות המצב המשתנות מדי שעה. הימים הקרובים צפויים להיות דרמטיים עבור הענף, כאשר המצב הביטחוני בשטח הוא זה שיכריע את גורל העונה. אם פיקוד העורף לא יאפשר חזרה בשבוע הבא, אז היא תדחה עד לאחר תחילת חודש אפריל.