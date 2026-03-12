"זו כנראה העונה האחרונה של גווארדיולה בסיטי"

התבוסה המפתיעה של מנצ’סטר סיטי 3:0 לריאל מדריד במשחק הראשון של שמינית גמר ליגת האלופות עורר סערה בתקשורת האנגלית, שם ציפו לראות הופעה הרבה יותר משכנעת מהסיטיזנס. הביקורות החריפות ביותר הופנו כלפי המאמן פפ גווארדיולה למרות ההצלחות הרבות שלו במועדון לאורך השנים.

אחד הקולות הבולטים הגיע מכיוונו של אקס ליברפול והפרשן בהווה, ג’יימי קראגר, שאמר בשידור של ‘CBS Sports’: “זו כנראה העונה האחרונה של גווארדיולה במנצ’סטר סיטי ויהיה קשה להפוך את המפגש הכפול הזה. כמה שנים הוא שם? תשע או עשר? רק זכייה אחת בליגת האלופות. אני חושב שהם יהיו מאוכזבים”.

קראגר המשיך וביקר את ההופעות של סיטי באירופה בשנים האחרונות: “היו לה הפסדים קשים מאוד בליגת האלופות מול קבוצות שהיא לא אמורה להפסיד להן. הם הפסידו לליון בפעם הראשונה שעשינו את התוכנית הזו, והפסידו בגמר לצ’לסי שהייתה קבוצה מצוינת, אבל לא טובה כמו סיטי”.

שחקני מנצ'סטר סיטי בהלם (רויטרס)

הקשר לברצלונה

כזכור, גווארדיולה האריך את חוזהו בנובמבר 2024 עד קיץ 2027, אבל מפעם לפעם צצים רמזים שהוא עשוי לעזוב לפני כן, אולי בסיום העונה הזו. שמו נקשר לאחרונה לבחירות בברצלונה, שייערכו ביום ראשון, כשהמועמד לנשיאות, ויקטור פונט, טען שאחת המטרות שלו היא להחזיר את גווארדיולה לברצלונה.