עוד כוכב? הכירו את היהלום החדש של לה מאסיה

אין ספק שברצלונה מחזיקה באקדמיה הטובה בעולם. בעשרים השנים האחרונות ייצרה לה מאסיה כמה מהשחקנים הגדולים בהיסטוריה, וממשיכה לנפק שחקני על כמעט בכל עמדה על המגרש. כעת, צעיר חדש מבקש לעשות את קפיצת המדרגה, והפעם מעמדת המגן הימני.

צ’אבי אספרט הוא שחקן קבוצת הנוער של המועדון. כתוצאה מהחיסורים הרבים של הקטלונים, המגן הצעיר, שהחל את הקריירה בעיירה קטנה ולא מוכרת, נקרא אל הדגל ורוצה לקחת את ההזדמנות שהוא עשוי לקבל מהאנזי פליק. אז מה הסיכוי שלו להשתלב וממי הוא צריך לקחת דוגמה?

ברצלונה נמצאת בתקופה עמוסה ולא פשוטה. הקטלונים איבדו את צמד המגנים הבכיר שלהם, אלכס באלדה וז’ול קונדה, עד פגרת הנבחרות לפחות. כתוצאה מכך, במסגרת שמינית גמר ליגת האלופות מול ניוקאסל יצא לנו לראות לראשונה את אספרט. אמנם הספרדי בן ה-18 עלה למשחק רק בדקה ה-88, במקומו של הקפטן רונאלד אראוחו, אך כבר הספיק להראות ניצוצות. הוא ביצע תיקול קריטי בתוך הרחבה וקיבל לא מעט שבחים, הן מחבריו לקבוצה והן מהמאמן האנזי פליק.

צ'אבי אספרט (רויטרס)

מעיירה קטנה עד לזכייה באליפות אירופה לנוער וזימון לבוגרים

אספרט, יליד 2007, נולד בברצלונה, אך עבר בגיל צעיר לעיירה בשם וילאסר. ב-2015 הוא הגיע אל לה מאסיה והחל את דרכו בקבוצות הילדים. המגן שיחק במשך שנים ארוכות עם מספר שחקנים אשר היום כבר קבועים בסגל של הקטלונים: לאמין ימאל, מארק ברנאל ופאו קובארסי.

בתחילת דרכו אספרט תפקד כקשר, גם אחורי וגם מרכזי, אך התקשה להתבלט בשל ריבוי שחקנים כישרוניים בעמדתו. בעקבות כך, הוא החל לשחק יותר ויותר כמגן ימני, דבר אשר התברר כהצלחה גדולה בשל יכולותיו לשלוט בכדור ולהשפיע התקפית.

אספרט המשיך לבלוט בתפקיד המגן הימני מעל כל השאר, בעיקר בזכות ההתמדה והאופי החזק שהפגין. בעונה שעברה המגן היה ממצטייני קבוצת הנוער שזכתה בליגת האלופות עד גיל 19. בנוסף, הספרדי המשיך לסלול את דרכו לקבוצה הבוגרת, תוך כדי הארכת חוזה עד 2028.

צ'אבי אספרט במדי הקבוצה הצעירה של ברצלונה (IMAGO)

דווקא בעונה הנוכחית, שהייתה אמורה להיות עונת הפריצה שלו, אספרט נפצע במהלך חודש נובמבר ונעדר מהמגרשים במשך למעלה מחודשיים, כאשר פספס גם את המשחק נגד מכבי חיפה בליגת האלופות לנוער. בתחילת פברואר חזר לפעילות, ובאמצע אותו חודש פתח בהרכב לראשונה מאז הפציעה. למרות מיעוט הדקות, המגן קיבל זימון לאימון הקבוצה הבכירה בתחילת החודש הנוכחי.

"הזדמנויות לא קורות, אתה יוצר אותן"

בסופו של יום רואים רק את התוצר הסופי, המשחק. אך על מנת להשתלב בקבוצה כה גדולה כמו ברצלונה, אין דרך אחרת מלבד עבודה קשה באימונים. אספרט ידע זאת והצליח לתפוס את עיניו של פליק, ובכך לייצר את ההזדמנות עליה חלם במשך כל החיים.

"כשאני צופה בצ'אבי משחק, אני באמת אוהב את הביטחון העצמי שלו כשהוא מוביל את הכדור, מצפה לראות אותו משחק”, כך אמר האנזי פליק עוד לפני הופעת הבכורה של המגן הצעיר, והוסיף: “הוא מזכיר לי את פיליפ לאם. הוא יכול לשחק כקשר אחורי או כמגן ימני. אני נהנה לצפות בו עם הכדור ובלעדיו”. אוסקר ז'ורקרה, לשעבר מאמן בלה מאסיה, התייחס גם הוא בעבר לכישרון של אספרט: “אני חושב שהוא שחקן שיכול לעשות קריירה ארוכה בקבוצה הראשונה של בארסה כשחקן קישור אחורי או כמגן”.

צ'אבי אספרט במדי נבחרת ספרד הצעירה (IMAGO)

כאמור, במשחק הראשון נגד ניוקאסל הגיע הרגע לו הוא ציפה. המגן נכנס בדקות הסיום הקשות באנגליה והמשיך להרשים את המאמן הגרמני: "ראיתם את צ'אבי אספרט? הוא נכנס בצורה פנטסטית ברגע קשה עבורנו". המגן הצעיר התראיין גם הוא בסיום המשחק ואמר: “זה חלום לערוך הופעת בכורה כאן בקבוצה הראשונה, ועוד בשמינית הגמר, אני עדיין בהלם. אני מנסה לשחק ברוגע ולא להפעיל על עצמי לחץ נוסף”.

מבט קדימה: התחרות על דקות משחק וההשתלבות בסגל

אם מסתכלים על הסגל של ברצלונה, יש חוסר איזון גדול בין ההתקפה והקישור להגנה. שלישיית ההתקפה של הקטלונים יחסית סגורה ויש לה מחליפים איכותיים. במרכז המגרש נמצאים פדרי ודה יונג, כאשר דני אולמו וברנאל נמצאים כגיבוי. אך בחלק האחורי, ובמיוחד בעמדת המגן הימני, לקטלונים יש לא מעט כאב ראש.

ז'ול קונדה, לא ידוע איך יחזור מהפציעה (IMAGO)

בסגל הנוכחי יש רק שחקן אחד שהוא מגן ימני טבעי וקוראים לו ז’ואאו קאנסלו, ולמרות זאת, נראה שהאנזי פליק מעדיף להציב אותו באגף השמאלי. בעמדה הימנית יש את ז’ול קונדה, שהוסט מעמדת הבלם עוד מימי צ’אבי, ויחד איתו מאיישים את התפקיד מדי פעם אריק גארסיה ורונאלד אראוחו, שגם הם בלמים בטבעם.

צ’אבי אספרט יודע שאם הוא יצליח להמשיך להרשים את פליק למשך דקות משחק רבות, יש לו סיכוי טוב מאוד להשתלב ברוטציה הקבועה של ברצלונה. לאור היכולת הלא יציבה של קונדה העונה וחוסר הוודאות בנוגע לכושרו לאחר הפציעה, ישנה אפשרות שאפילו נראה את המגן הצעיר מאייש את התפקיד גם במשחקים הדרמטיים של העונה.

הכי טוב להיזרק למים העמוקים

השחקן שאספרט צריך לקחת ממנו דוגמה הוא ג’רארד מרטין, שחקן ההגנה שהתחיל בצורה מקרטעת, אך היום הוא שחקן הרכב כמעט קבוע. אין ספק שיש בסגל שחקנים טובים ממנו, אך המגן השמאלי, שהוסט לעמדת הבלם, מוכיח שעבודה קשה משתלמת בקבוצתו של פליק, וכאשר הוא קיבל את הבמה הגדולה מכולם, הוא החזיר ובגדול.

ג'רארד מרטין, שחקן לגיטימי בברצלונה (IMAGO)

מרטין נכנס להרכב בשנה שעברה ברגעי השיא של העונה, זאת בשל פציעתו של באלדה. בגומלין חצי גמר ליגת האלופות הוא הוכיח מה הוא שווה ובישל שני שערים מכריעים, שבסופו של דבר לא הספיקו להעפלה לגמר הגדול. למרות ההפסד, אין ספק שאותו משחק נתן לו את המושכות והביטחון להמשיך להיות שחקן הרכב לגיטימי העונה אצל אלופת ספרד.

אם צ’אבי אספרט רוצה להשתלב בסגל באופן קבוע זה הזמן שלו לפרוח ולקחת את ההזדמנות בשתי ידיים. בכדורגל הכל יכול לקרות: משחק טוב בליגה ייתן לו הופעה מלאה באלופות, משחק טוב שם והוא יתחיל להיכנס לרוטציה, ואז עוד בישול או שער מכריע ונוכל לראות את המגן המוכשר גם במשחקים הכי גדולים העונה.