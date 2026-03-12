יום חמישי, 12.03.2026 שעה 15:37
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

מועדון המושלמים: השחקנים שזכו ל-10 מ'לאקיפ'

ואלוורדה הצטרף לרשימה אקסקלוסיבית שכוללת 20 שחקנים שקיבלו את הציון המושלם והנדיר מכלי התקשורת הבכיר, שנחשב למחמיר בדירוג הופעות של כדורגלנים

|
מסי, ואלוורדה, הולאנד (IMAGO)
מסי, ואלוורדה, הולאנד (IMAGO)

העיתון הצרפתי ‘לאקיפ’ נחשב במשך שנים לאחד מכלי התקשורת המחמירים ביותר בכל הנוגע לדירוג הופעות של שחקני כדורגל. ציון 10 מתוך 10 בעיתון הצרפתי הוא דבר נדיר במיוחד, כזה שניתן רק להופעות יוצאות דופן באמת. לאורך השנים רק 20 שחקנים זכו לכבוד הזה, ביניהם כמה מהשמות הגדולים בתולדות המשחק.

אמש הצטרף לרשימה היוקרתית גם פדריקו ואלוורדה מריאל מדריד, לאחר הופעה יוצאת דופן מול מנצ'סטר סיטי בליגת האלופות. הקשר האורוגוואי כבש שלושער כבר במחצית הראשונה בניצחון 0:3 והוביל את הבלאנקוס להופעה מרשימה במיוחד.

המשחק הזה הפך את ואלוורדה לשם הגדול האחרון שנכנס למועדון המצומצם של שחקנים שקיבלו את הציון המושלם. למרות שריאל מדריד מלאה בכוכבים גדולים, ההופעה הזו הדגישה עד כמה הקשר האורוגוואי חשוב למערכת של הבלאנקוס.

פדריקו ואלוורדה (IMAGO)פדריקו ואלוורדה (IMAGO)

מסי, הולאנד ואמבפה ברשימה היוקרתית

בין השמות הגדולים ברשימה ניתן למצוא כמובן את ליאו מסי, שקיבל ציון מושלם פעמיים. הפעם הראשונה הייתה ב-2010, כאשר ברצלונה הביסה 1:4 את ארסנל בליגת האלופות ומסי כבש רביעייה בלתי נשכחת. שנתיים לאחר מכן הוא שוב קיבל 10 מ’לאקיפ’ לאחר שהבקיע חמישייה ב-1:7 על באייר לברקוזן.

גם ארלינג הולאנד נמצא ברשימה פעמיים. הראשונה הייתה בדרבי של מנצ'סטר ב-2022, כאשר מנצ'סטר סיטי הביסה 3:6 את מנצ'סטר יונייטד והחלוץ הנורבגי רשם שלושער ובישול. שנה לאחר מכן הוא שוב קיבל ציון מושלם כאשר כבש חמישייה בניצחון 0:7 על לייפציג בליגת האלופות.

הולאנד (IMAGO)הולאנד (IMAGO)

קיליאן אמבפה נכנס גם הוא לרשימה לאחר הופעה יוצאת דופן במדי נבחרת צרפת ב-2021, כאשר כבש רביעייה בניצחון 0:8 על קזחסטן במסגרת מוקדמות המונדיאל. זהו עד היום המשחק היחיד בקריירה שלו שבו קיבל את הציון המושלם מהעיתון הצרפתי. ניימאר הצטרף לרשימה ב-2018 כאשר פאריס סן ז’רמן הביסה 0:8 את דיז’ון, משחק שבו הברזילאי כבש ארבעה שערים והציג תצוגה התקפית יוצאת דופן.

הרשימה המלאה של ההופעות המושלמות

מלבד הכוכבים הגדולים הללו, הרשימה כוללת גם שחקנים רבים נוספים שהציגו הופעות בלתי נשכחות. בין הראשונים שקיבלו את הציון המושלם היו פרנק סוזה וברונו מרטיני מנבחרת צרפת הצעירה ב-1988. אחריהם הגיעו גם אולג סאלנקו, שהבקיע חמישייה במונדיאל 1994, לארס וינדפלד הדני, רוברט לבנדובסקי עם רביעייה מול ריאל מדריד במדי דורטמונד ב-2013, קרלוס אדוארדו מניס, ודושאן טאדיץ' לאחר ההצגה של אייאקס מול ריאל מדריד ב-2019.

לבנדובסקי מסמן ארבע (רויטרס)לבנדובסקי מסמן ארבע (רויטרס)

שמות נוספים ברשימה הם לוקאס מורה מטוטנהאם, סרג’ גנאברי מבאיירן מינכן, השוער אלבן לאפון מנאנט, דומיניק ליבאקוביץ' מנבחרת קרואטיה, אדמולה לוקמן מאטאלנטה, דונובן לאון מאוסר, ז’ואאו נבש מפאריס סן ז’רמן ודזירה דואה, שגם הוא כיכב במדי פ.ס.ז’.

כך, רשימת ה-20 של ‘לאקיפ’ הפכה עם השנים לאחת הרשימות היוקרתיות ביותר בכדורגל העולמי, כזו שמאגדת רק הופעות נדירות באמת, כאשר פדריקו ואלוורדה הוא השם האחרון שהצליח להצטרף למועדון האקסקלוסיבי הזה.

